Se Mantiene la Contingencia Ambiental en la Ciudad de México y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Ciudad de México y el Estado de México, junto con sus medidas para este domingo 26 de abril de 2026. El objetivo es disminuir la exposición de la población al aire contaminado, reducir riesgos a la salud y limitar la emisión de contaminantes.

De acuerdo con el organismo, este sábado 25 de abril, las condiciones meteorológicas fueron adversas para la dispersión de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Esto se debe a la presencia de un sistema anticiclónico que ha provocado vientos débiles con dirección predominante hacia el noroeste del valle, donde se registraron las concentraciones más altas de ozono durante la jornada.

La CAMe detalló que los modelos de pronóstico indican que para mañana persistirán estas condiciones desfavorables en la región central del país. La estabilidad atmosférica continuará generando una ventilación limitada, con viento débil y de dirección variable, además de intensa radiación solar.

Estos factores, en conjunto, favorecerán la acumulación de contaminantes, lo que se reflejará en una calidad del aire que oscilará entre Mala y Muy Mala durante el domingo.

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Panorámica de la Ciudad de México. Foto: N+

¿Qué autos no circula mañana, domingo 26 de abril?

Este domingo 26 de abril, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

¿Qué medidas recomiendan para la población?

Ante este panorama, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para proteger la salud de la población. Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada sobre la calidad del aire y evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y las 19:00 horas, especialmente en el caso de niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Asimismo, se recomienda suspender actividades al aire libre, tanto recreativas como deportivas o cívicas, en ese mismo horario, así como posponer eventos masivos. También se sugiere evitar fumar, particularmente en espacios cerrados, para reducir riesgos adicionales a la salud.

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