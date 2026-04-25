Doble Hoy No Circula Domingo 26 de Abril por Contingencia: Carros con Restricción en CDMX-Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) decidió activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula mañana domingo 26 de abril 2026, por eso acá te decimos qué carros y placas no circulan en CDMX y Edomex por el programa de restricción vehicular.

Desde hace varias semanas que la CAME y la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) no se vieron en la necesidad de activar el Doble No Circula, pero ahora todo cambió con la activación de la Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex.

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¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es muy mala debido a la presencia de ozono.

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Debido a que el riesgo de contaminación es alto para la población, la CAMe tuvo que implementar la Fase 1 de Contingencia desde este sábado 25 de abril en el Valle de México, por eso te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

¿Habrá Doble No Circula domingo 26 de abril 2026?

Debido a que hasta el momento está activa la Contingencia Ambiental, el Doble Hoy No Circula se aplica para este domingo en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del domingo 26 de abril 2026.

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Doble Hoy No Circula 26 de abril 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

El programa Doble Hoy No Circula domingo 26 de abril 2026 nos indica que los siguientes autos, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:

Todos los carros con holograma de verificación 2.

Vehículos con holograma 1, cuyo último número de placa sea PAR : 2, 4, 6, 8 y 0.

: 2, 4, 6, 8 y 0. Los vehículos con holograma 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placas 5 o 6 .

. Restricción a la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación.

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Con la implementación del Doble Hoy No Circula 26 de abril 2026 y aunque se aplican restricciones vehiculares adicionales, los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa en CDMX y Edomex para este domingo.

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