Suman Más de 1,100 Años de Cárcel por Operación Enjambre en Estado de México

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó hoy, 24 de abril de 2026, que ha obtenido sentencias por más de mil 100 años de prisión en contra de 20 personas detenidas en la Operación Enjambre.

Se trata de condenas por delitos como homicidio, extorsión, secuestro, secuestro exprés, evasión y desaparición forzada, en contra de exservidores públicos.

En contexto

La denominada Operación Enjambre arrancó en noviembre de 2024 en el Estado de México.

arrancó en noviembre de 2024 en el Estado de México. Es una estrategia coordinada para investigar y detener a servidores públicos relacionados con delitos de alto impacto , así como por su participación y colaboración con grupos criminales con presencia en Edomex.

, así como por su participación y colaboración con con presencia en Edomex. El plan surgió luego del hallazgo de restos humanos de 10 víctimas , localizados en distintos pozos del municipio de Nicolás Romero.

, localizados en distintos pozos del municipio de Conforme avanzaron las investigaciones, se identificó como probables responsables a mandos y elementos de la policía de esa demarcación.

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Más de mil años acumulados en sentencias

En un comunicado, las autoridades dieron a conocer que desde el arranque del operativo hasta la fecha, la FGEM ha obtenido sentencias de condena por mil 146 años y seis meses de prisión.

Destacó que las dependencias estatales, en coordinación con instancias federales del Gabinete de Seguridad, realizaron diversos despliegues para desarticular organizaciones delictivas que operaban en territorio mexiquense y recibían apoyo institucional por parte de algunos servidores públicos.

“Tras las detenciones y con base en las pruebas aportadas por la Fiscalía del Estado de México, jueces del Poder Judicial del Estado de México han dictado 15 sentencias condenatorias en contra de 20 sujetos, las cuales, en conjunto suman mil 146 años y seis meses de prisión”, refirió.

Según la información oficial, se logró establecer la probable participación de servidores públicos y ex servidores públicos estatales y municipales, como presidentes, integrantes de cabildos, comisarios de seguridad, directores y elementos de corporaciones de seguridad, entre otros, en delitos de alto impacto:

Homicidio, secuestro, secuestro exprés, secuestro exprés con fines de robo, secuestro exprés con fines de extorsión, extorsión y desaparición forzada, así como su posible relación con grupos criminales que operan en la entidad.

La dependencia agregó que la Operación Enjambre es permanente, por lo que continúa con la integración de expedientes de investigación en contra de servidores públicos de las actuales y anteriores administraciones, los cuales será judicializados por su probable participación y/o relación con hechos delictivos.

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Lista de funcionarios sentenciados

16 de diciembre de 2025: María Elena Martínez Robles , expresidenta municipal de Amanalco, fue sentenciada a 70 años de prisión por el delito de homicidio en agravio de integrantes de su administración.

, expresidenta municipal de Amanalco, fue sentenciada a 70 años de prisión por el delito de homicidio en agravio de integrantes de su administración. 29 de enero de 2026: Adrián Mauricio Sánchez Mitre , excomisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, sentenciado a 40 años de prisión por homicidio y el 22 de abril del mismo año a 150 años de prisión por secuestro exprés con fines de robo y extorsión.

, excomisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, sentenciado a 40 años de prisión por homicidio y el 22 de abril del mismo año a 150 años de prisión por secuestro exprés con fines de robo y extorsión. 9 de julio de 2025: Luis Ángel Nicolás Santos , exdirector de Seguridad Pública de Tlatlaya, sentenciado a 50 años de prisión por el delito de secuestro exprés con fines de robo.

, exdirector de Seguridad Pública de Tlatlaya, sentenciado a 50 años de prisión por el delito de secuestro exprés con fines de robo. 9 de febrero de 2026: Juan Cruz Solano , excomisario de Coatepec Harinas, sentenciado a 40 años de prisión por el delito de extorsión.

, excomisario de Coatepec Harinas, sentenciado a 40 años de prisión por el delito de extorsión. 27 de octubre de 2025: Eulises González Hernández , excomisario de Seguridad Pública de Acambay, sentenciado a 68 años y 6 meses de prisión por desaparición forzada de personas. Y el 21 de noviembre del mismo año, sentenciado a 47 años y seis meses de prisión por el delito de extorsión.

, excomisario de Seguridad Pública de Acambay, sentenciado a 68 años y 6 meses de prisión por desaparición forzada de personas. Y el 21 de noviembre del mismo año, sentenciado a 47 años y seis meses de prisión por el delito de extorsión. 23 de septiembre de 2025: Omar Leyva Montalvo , exsubdirector de Seguridad Ciudadana y Movilidad de Naucalpan, sentenciado a 40 años de prisión por el delito de extorsión.

, exsubdirector de Seguridad Ciudadana y Movilidad de Naucalpan, sentenciado a 40 años de prisión por el delito de extorsión. 11 de noviembre de 2025: Ellery Guadalupe Figueroa Macedo , expresidente honorífico del DIF de Tonatico, sentenciado a 50 años de prisión por secuestro exprés con fines de extorsión.

, expresidente honorífico del DIF de Tonatico, sentenciado a 50 años de prisión por secuestro exprés con fines de extorsión. 28 de agosto de 2025: Edgar Jiménez Ramos , exservidor público del Ayuntamiento de Santo Tomás, condenado a un año de prisión por el delito de evasión.

, exservidor público del Ayuntamiento de Santo Tomás, condenado a un año de prisión por el delito de evasión. 3 de julio de 2025: Erick Adrián Hernández Mejía , expolicía municipal de Nicolás Romero, sentenciado a 47 años y seis meses de prisión por homicidio.

, expolicía municipal de Nicolás Romero, sentenciado a 47 años y seis meses de prisión por homicidio. 16 de julio de 2025: Bernabé Rodolfo Rodríguez Pérez , alias “El Matón”, expolicía municipal de Nicolás Romero, sentenciado a 62 años y seis meses de prisión por el delito de secuestro exprés.

, alias “El Matón”, expolicía municipal de Nicolás Romero, sentenciado a 62 años y seis meses de prisión por el delito de secuestro exprés. 12 de diciembre de 2025: Agustín Gildardo Bringas Álvarez , expolicía municipal de Santo Tomás, sentenciado a 60 años de prisión por el delito de secuestro.

, expolicía municipal de Santo Tomás, sentenciado a 60 años de prisión por el delito de secuestro. 14 de abril de 2026: Rafael Goribar Martínez y Vianey Analleli Palafox Acuña, ambos expolicías municipales de Ecatepec, sentenciados a 47 años de prisión cada uno por el delito de homicidio.

ambos expolicías municipales de Ecatepec, sentenciados a 47 años de prisión cada uno por el delito de homicidio. También fueron sentenciados a 46 años y 6 meses de prisión siete elementos de la Policía Municipal de Nicolás Romero, Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez, por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

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