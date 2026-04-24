Inicio Ciudad de México Reportan Menores Intoxicados en Insurgentes Norte y Calzada San Simón, CDMX: ¿Qué Se Sabe?

Reportan Menores Intoxicados en Insurgentes Norte y Calzada San Simón, CDMX: ¿Qué Se Sabe?

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Personal de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc ha atendido el suceso, la tarde de este viernes 24 de abril de 2026

Reportan Menores Intoxicados en Insurgentes Norte y Calzada San Simon ¿Qué Se Sabe?

Servicios de emergencia en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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En las calles de Avenida Insurgentes Norte y Calzada San Simon, en la Ciudad de México se ha atendido el caso de menores de edad presuntamente intoxicados.

¿Qué se sabe sobre los menores intoxicados?

Personal de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc y servicios de emergencia acudieron a atender el suceso, la tarde de este viernes 24 de abril de 2026. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los afectados.

Con información de N+

HVI

 

 

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