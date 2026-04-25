“No los Hemos Olvidado”: Sheinbaum Anuncia Inversión de Más de 4 mil mdp en Hidalgo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una inversión de 4 mil 980 millones de pesos para intervenir 50 puentes afectados por las lluvias registradas en octubre pasado en el estado de Hidalgo.

De acuerdo con la información oficial, los trabajos contemplan la reconstrucción de 27 puentes, la rehabilitación de 15 y la ampliación de 8 más, como parte de un plan integral de recuperación de la infraestructura dañada.

Durante un evento de atención a damnificados en Tenango de Doria, Sheinbaum Pardo aseguró que las comunidades afectadas no han sido olvidadas. “No los hemos olvidado, vamos a reconstruir todos los caminos, todos los puentes afectados, todas las escuelas que fueron dañadas; todo va a ser reconstruido en Tenango y en todos los municipios que fueron afectados por las lluvias”, afirmó.

"La inversión será significativa"

Sheinbaum explicó que en algunas zonas los trabajos ya iniciaron, mientras que en otras comenzarán en los próximos días. Destacó que la inversión será significativa y responde, dijo, a un compromiso de su administración con las personas en situación de vulnerabilidad. “Nunca abandonamos al que lo necesita”, sostuvo.

Asimismo, contrastó la respuesta de su gobierno con administraciones anteriores. “Antes, cuando llovía, venían, repartían cobijas, se tomaban la foto y se iban”, señaló.

La presidenta recordó que, tras las lluvias de octubre, Hidalgo fue una de las entidades más incomunicadas, junto con Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro, dejando a más de un centenar de familias afectadas.

Indicó que, como primera acción, se atendió la emergencia mediante el despliegue de mil 900 máquinas para abrir caminos, lo que permitió restablecer el acceso a alimentos y apoyos en las zonas más afectadas.

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