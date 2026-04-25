Ola De Calor CDMX: Activan Alerta Amarilla por Calor Extremo, Mañana, 26 de Abril 2026

La Ciudad de México se prepara para enfrentar condiciones climáticas severas este domingo 26 de abril de 2026 debido a la activación de la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas altas.

Las autoridades informaron que se esperan máximas de entre 30 y 32 grados centígrados, principalmente en el periodo comprendido entre las 14:00 y las 18:00 horas en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Ola de Calor Eleva Temperaturas Hasta 32 Grados en CDMX

Recomendaciones a la población

Para mitigar los riesgos asociados a esta ola de calor, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda a la población utilizar bloqueador solar de forma obligatoria, incluso en momentos de nubosidad, y optar por el uso de ropa en colores claros, gafas de sol, sombreros o gorras.

Además, se hace un llamado a permanecer en lugares frescos y evitar el consumo de alimentos en la vía pública, ya que las altas temperaturas aceleran su descomposición y pueden provocar problemas de salud.

Ante cualquier emergencia, se solicita a la ciudadanía contactar a los números 911 o al 55-5683-2222 para recibir asistencia inmediata.

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