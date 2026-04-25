Marcha en Ensenada por Justicia para Carolina Flores tras Feminicidio en CDMX

Con una participación aproximada de 300 personas, este día se llevó a cabo una manifestación pacífica sobre el bulevar costero de Ensenada para exigir justicia por el feminicidio de Carolina Flores, ocurrido recientemente en la Ciudad de México.

Familiares, amistades y ciudadanía en general se sumaron a la movilización, donde portaron pancartas y lanzaron consignas para visibilizar el caso y pedir el esclarecimiento de los hechos.

Exigen justicia y castigo a responsables

Durante la marcha, las y los manifestantes exigieron a las autoridades que el caso no quede impune, así como una investigación transparente que permita dar con los responsables.

Madre de Carolina comparte mensaje

Durante la movilización la madre de la víctima, Reina Gómez, expresó el profundo dolor que enfrenta tras la pérdida de su hija, señaló que tiene el corazón roto y que su mente no alcanza a entender lo que estaba viviendo; describió a su familia como un equipo que hoy quedó incompleto y recordó a Carolina como “esposa, madre de un bebé de 8 meses, hija, hermana y amiga”.

Destacó también su carácter amoroso, solidario y empático; asimismo, compartió que el vacío que deja es inmenso y reiteró que su muerte fue injusta y que, junto con su familia, solo buscan justicia.

La movilización se desarrolló de manera ordenada, sin que se reportaran incidentes.

Nota relacionada: Condenan Filtración de Video del Feminicidio de Carolina Flores; Piden No Difundirlo

Contexto del caso

Carolina Flores Gómez, de 27 años, fue asesinada el pasado 15 de abril en un departamento ubicado en la colonia Polanco, en la Ciudad de México. Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el caso es investigado como feminicidio.

La manifestaciónfue impulsada por su madre, Reyna Gómez Molina, quien, junto a sus seres queridos, pide que el caso no quede impune y que se dé con la persona responsable del crimen.

Historias recomendadas:

Información Patricia Lafarga

APG