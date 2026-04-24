Buscan a Tres Menores Desaparecidos en Tecate, BC; Autoridades Piden Ayuda Urgente

La Fiscalía General del Estado activó una Alerta Amber para localizar a tres adolescentes reportados como desaparecidos en el municipio de Tecate.

Se trata de Brian Samuel Jiménez Hernández, de 16 años; Jeremy Alexander Robison Cañedo, de 15; y Edgar Jovani Pelayo Ceniceros, también de 16 años de edad.

De acuerdo con el reporte oficial, los jóvenes fueron vistos por última vez el pasado 20 de abril de 2026 en la colonia Morelos, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

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Jovenes podrían estar en peligro

La Fiscalía indicó que, debido a su edad y a las circunstancias de su desaparición, los adolescentes son considerados vulnerables y podrían ser víctimas de algún delito, por lo que se solicita el apoyo urgente de la ciudadanía.

De manera extraoficial se menciona que los jovenes habrían viajado de Tijuana a Tecate por una oferta de empleo, pero hasta el momento las autoridades no han confirmado la información.

Características de los adolescentes

Brian Samuel mide 1.65 metros, es de complexión delgada, tez morena, cabello negro lacio y ojos cafés oscuros; como seña particular tiene un tatuaje de figuras de huesos en la mano derecha.

mide 1.65 metros, es de complexión delgada, tez morena, cabello negro lacio y ojos cafés oscuros; como seña particular tiene un tatuaje de figuras de huesos en la mano derecha. Jeremy Alexander mide 1.68 metros, de complexión regular, tez blanca, cabello castaño lacio y ojos cafés oscuros; presenta una cicatriz en la nariz.

mide 1.68 metros, de complexión regular, tez blanca, cabello castaño lacio y ojos cafés oscuros; presenta una cicatriz en la nariz. Edgar Jovani mide 1.70 metros, de complexión delgada, tez blanca, cabello rizado oscuro; como seña particular utiliza brackets dentales.

Las autoridades exhortan a la población a proporcionar cualquier información que ayude a localizar a los adolescentes.

Cualquier dato puede reportarse al número de emergencias 911, al 089 de denuncia anónima, o a los teléfonos (664) 181 2071 y (646) 152 2500, extensión 2560, así como al correo electrónico de la Fiscalía.

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