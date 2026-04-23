IMSS Separa del Cargo a Guardia de Seguridad por Agresión Verbal a Pacientes en Ensenada

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California informó la separación del cargo de una guardia de seguridad del Hospital General Regional No. 23, en Ensenada, tras verse involucrada en un incidente de agresión verbal contra pacientes.

La medida fue confirmada por autoridades del propio hospital, quienes señalaron que se actuó de manera inmediata ante los hechos.

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Incidente ocurrió en área de hemodiálisis

De acuerdo con el comunicado oficial, la situación se originó durante labores de organización del acceso vehicular, particularmente en la zona destinada para pacientes del servicio de hemodiálisis.

Esto generó inconformidad entre usuarios y elevó la tensión en el área; sin embargo, el IMSS reconoció que la reacción del personal de seguridad no se apegó a los protocolos de trato digno establecidos.

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Refuerzan capacitación y medidas internas

Autoridades del hospital indicaron que, además de la separación del cargo, se reforzarán las capacitaciones al personal en materia de trato respetuoso hacia los derechohabientes.

Asimismo, se implementarán acciones para mejorar la organización del acceso y evitar situaciones similares en el futuro.

El IMSS en Baja California reiteró su rechazo a cualquier conducta que no privilegie el respeto hacia los pacientes, subrayando su compromiso con una atención digna, segura y de calidad para toda la población usuaria.

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