Detienen a Hombre por Presunto Abuso Contra Menor de 10 Años en Tijuana

Elementos de la Policía Municipal de Tijuana detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable del delito de abuso sexual en contra de una menor de 10 años, tras atender un reporte recibido el 22 de abril en la colonia Altamira. La intervención se realizó luego de una llamada de auxilio por parte de la madre de la víctima, quien alertó a las autoridades sobre la situación.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), los agentes se trasladaron al sitio señalado tras recibir el reporte ciudadano. Al arribar, se entrevistaron con la madre de la menor, quien indicó haber sorprendido a un individuo realizando tocamientos inapropiados.

Detienen a hombre por presunto abuso a una menor de 10 años en Tijuana.

El hombre fue identificado como José Armando “N”, quien fue señalado directamente en el lugar como presunto responsable del hecho. La situación fue atendida por los oficiales conforme a los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones.

Tras el señalamiento directo de la madre, los elementos municipales procedieron a asegurar al individuo en el sitio. La actuación policial se derivó del reporte inmediato, lo que permitió ubicar al señalado en el lugar de los hechos.

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad investigadora correspondiente, que será la encargada de determinar su situación jurídica y establecer su posible responsabilidad en el delito que se le atribuye.

Las autoridades indicaron que será la instancia competente la que continúe con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, mientras se sigue el proceso legal correspondiente.

Historias recomendadas:

RCP