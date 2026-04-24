Ataque Armado Deja Sin Vida a Agente Ministerial en Ensenada

Un agente de la Fiscalía General del Estado fue asesinado la mañana de este viernes 24 de abril en el fraccionamiento Villas del Rey, en el municipio de Ensenada.

La víctima fue identificada como Ángel Pantoja, quien era Coordinador de la Unidad de Homicidios de Ensenada. El ataque fue perpetrado mientras el policía se encontraba a bordo de su unidad.

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Fuerte operativo

Tras el reporte de múltiples detonaciones en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas y Hoticultores, se desplegó un operativo conjunto en la zona con la participación de corporaciones de las tres ordenes de Gobierno; además, se instalaron filtros de revisión en distintos puntos de la ciudad.

Sobre este hecho, el Secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, informó que ya se trabaja de manera coordinada en las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque.

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Información Patricia Lafarga

APG