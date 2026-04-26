¿Quién Es Cole Tomas Allen, Detenido Tras Ataque Durante Cena de Corresponsales?

Luego de que se diera a conocer el nombre del detenido tras el tiroteo en el hotel Hilton de Washington, donde se desarrollaba la cena de corresponsales de la Casa Blanca, más detalles están saliendo a la luz.

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Cole Tomas Allen, de 31 años y oriundo de Torrance, California, es el sujeto asegurado por el Servicio Secreto tras presuntamente intentar entrar al salón donde se realizaba el evento y disparar contra agentes federales.

Algunas publicaciones en redes sociales, que parecen responder a Cole, lo muestran como un hombre de alto nivel educativo y un desarrollador aficionado de videojuegos.

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Creador de prototipos médicos y de videojuegos

A través de la plataforma LinkedIn se obtuvieron más datos de quien es señalado de haber intentado cometer un atentado en Washington, mientras Trump estaba en el mismo hotel donde Cole era huésped.

En una de las fotos, se ve a Cole Allen (como se presenta en la citada página) con toga y birrete, luego de graduarse de una maestría en ciencias de la computación en la Universidad Estatal de California-Domínguez Hills.

Según los datos, en 2017 se graduó como ingeniero mecánico en el Instituto de Tecnología de California, en Pasadena. Estuvo en una fraternidad estudiantil cristiana y en un grupo que se enfrentaba con pistolas Nerf.

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Los proyectos que ha desarrollado, según se lee en LinkedIn están enfocados en programas y dispositivos de videojuegos, así como aplicaciones e incluso prototipos médicos.

Una cadena local de ABC en Los Ángeles incluyó una entrevista con Allen durante su último año de universidad, en donde hablaba del desarrollo de un prototipo de un nuevo tipo de freno de emergencia para sillas de ruedas.

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Un tutor de alto nivel

Según el currículum de Cole, los últimos seis años se dedicaba a preparar a estudiantes y dar asesorías para entrar a la universidad, en C2 Education, que lo reconoció en diciembre de 2024 como profesor del mes.

En diciembre de 2024, Cole fue elegido profesor del mes. Foto: Facebook | c2education

Allen también publicó que había desarrollado un videojuego para la plataforma Steam basado en la química molecular.

Una publicación a nombre de Allen señaló que estaba trabajando para desarrollar un nuevo juego de combate con perspectiva cenital, ambientado en el espacio exterior.

Como dato adicional, según el registro federal de financiamiento de campañas, en 2024 aportó 25 dólares para un comité de acción política del Partido Demócrata en apoyo a Kamala Harris.

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Con información de AP

ICM