Trump Señala Dichos de Jimmy Kimmel sobre "Viuda" tras Disparos en Cena de Corresponsales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre los dichos de Jimmy Kimmel, quien mencionó que Melania "tiene un brillo como el de una viuda en espera". En N+ te compartimos lo que dijo el mandatario hoy, 27 de abril de 2026.

Por medio de su red social Truth Social aseguró que Jimmy hizo una declaración impactante en su programa y que un día después, un hombre entró a la cena de corresponsales en la Casa Blanca. En N+ te contamos qué pasó: Cena De Corresponsales en Casa Blanca Fue Interrumpida y Trump Fue Evacuado Washington DC.

"A continuación, afirmó: «Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Mirad a Melania, qué guapa. Sra. Trump, tiene un brillo como el de una viuda en espera». Un día después, un lunático intentó entrar en el salón de baile de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, armado con una escopeta", compartió Trump.

Video: Donald Trump Ofreció Mensaje Tras Disparos en Cena de Corresponsales Casa Blanca

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¿Que pasó entre Jimmy Kimmel y Trump?

Durante una emisión de su programa, Kimmel describió que Melania "tiene un brillo como el de una viuda en espera". El señalamiento fue retomado por el mandatario estadounidense, quien lo calificó como inapropiado.

Además, Trump acusó al presentador de mostrar contenido manipulado en su programa, en el cual simula la presencia de la primera dama y de su hijo en el estudio, lo que aseguró, nunca ocurrió.

En su mensaje, Trump criticó duramente a Kimmel, cuestionando su desempeño en televisión y calificando sus declaraciones como un "llamado despreciable a la violencia".

El mandatario también pidió acciones directas contra el presentador, al señalar que debería ser despedido por las compañías responsables de su programa.

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