Casa Blanca Sobre Disparos en Cena de Corresponsales: “Nadie ha sido más Atacado Como Trump"

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió este lunes a los disparos registrados el fin de semana durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, donde un individuo intentó atentar contra la vida del presidente Donald Trump.

En una conferencia de prensa, Leavitt responsabilizó a medios de comunicación y legisladores demócratas de alimentar un clima de violencia política que, según dijo, tiene consecuencias directas en la seguridad del mandatario.

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Trump, "intrépido" ante el ataque del sábado

Leavitt describió el momento del ataque como algo que no olvidará.

"La reacción del presidente ante el caos, mientras otra persona intentaba atentar contra su vida, fue verdaderamente notable de presenciar y es algo que nunca olvidaré. El presidente Trump es intrépido porque ama a este país y está dispuesto a poner su propia vida en juego para cumplir las promesas que les hizo al pueblo americano", declaró la vocera.

La funcionaria señaló que el presunto atacante dejó un manifiesto cuyo contenido, a su juicio, es prácticamente indistinguible del discurso político que circula cotidianamente en redes sociales y en distintos foros públicos.

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La retórica, en el banquillo

Leavitt afirmó que once años de lo que llamó "demonización sistemática" del presidente Trump y sus simpatizantes por parte de comentaristas, legisladores demócratas y sectores de la prensa han contribuido a legitimar la violencia política. Según la vocera, quienes califican al presidente de fascista, amenaza para la democracia o lo comparan con Adolf Hitler están, en sus palabras, alimentando este tipo de ataques.

En ese contexto, Leavitt aludió a declaraciones del conductor de televisión Jimmy Kimmel, señaladas previamente por la primera dama Melania Trump: dos días antes del tiroteo, Kimmel supuestamente se refirió a Melania como una "viuda en espera". Leavitt rechazó ese calificativo y aseguró que la primera dama estaba presente en el evento del sábado.

El manifiesto del atacante y la respuesta institucional

Leavitt señaló que el presunto atacante dejó un manifiesto cuyo contenido, a su juicio, es prácticamente indistinguible del discurso que circula a diario en redes sociales. No precisó el nombre del individuo ni detalló las circunstancias operativas del ataque. Sí destacó que el Departamento de Justicia y el FBI han hecho "un buen trabajo" en difundir los hechos sobre el perpetrador.

Respecto a la posibilidad de que los videos del ataque se propaguen en redes con ediciones manipuladas, la vocera pidió a la ciudadanía acudir a las cuentas oficiales de la Casa Blanca en Facebook e Instagram para contrastar la información.

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El Servicio Secreto y el cierre del DHS

Leavitt llamó la atención sobre el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La funcionaria destacó que la agencia lleva 73 días sin presupuesto aprobado por el Congreso, lo que calificó como el cierre más prolongado de una agencia federal en la historia del país, con impacto directo en el Servicio Secreto.

Describió cómo uno de los agentes saltó al escenario para colocarse frente al presidente sin saber aún la ubicación del agresor ni el origen de los disparos. Advirtió que el próximo Mundial de Fútbol, la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos y los Juegos Olímpicos de 2028 hacen todavía más urgente resolver la situación presupuestaria.

La cena, ¿reprogramada?

Ante la pregunta sobre si la cena podría realizarse de nuevo con Trump y el vicepresidente JD Vance presentes en el mismo recinto, Leavitt confirmó la intención del presidente de asistir si el evento se reprograma, sin descartar ni confirmar la participación de Vance.

La vocera también aprovechó para defender el proyecto de un nuevo salón de banquetes en la Casa Blanca, impulsado por Trump, que el ala de la prensa suele presentar como un capricho personal del mandatario.

Según Leavitt, se trata de una necesidad de seguridad nacional para albergar en un recinto seguro al presidente, al vicepresidente, al gabinete y a la línea de sucesión. Aclaró que durante el evento del sábado no fue necesario designar a un "sobreviviente designado" porque varios miembros del gabinete ya no asistieron por razones personales.

Trump pide que despidan a Kimmel de Disney y ABC

El presidente Trump también se pronunció directamente sobre el conductor de ABC. A través de su red social Truth Social, el mandatario describió como "impactante" una declaración que Kimmel hizo en su programa, en la que mostró un video falso de la primera dama Melania y de su hijo Barron como si estuvieran en el estudio escuchándolo, para luego decir:

"Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Señora Trump, tiene un brillo como de viuda en espera."

Trump señaló que un día después de esas palabras, un individuo intentó ingresar al salón de la Cena de Corresponsales armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

"Estaba ahí por una razón muy obvia y siniestra", escribió. Si bien aclaró que normalmente no respondería a las declaraciones de Kimmel, consideró que esta vez la situación "está mucho más allá de lo aceptable" y exigió que Disney y ABC lo despidan de inmediato.

La postura del presidente refuerza el argumento central que Leavitt desarrolló minutos antes en la sala de prensa: que el lenguaje de figuras con plataformas públicas alimenta un clima que, según la administración, termina inspirando actos de violencia contra Trump y quienes lo rodean.

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CT

