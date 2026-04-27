Ministra Loretta Ortiz Pide Licencia: ¿Por Qué Se Ausenta de la SCJN?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó hoy, 27 de abril de 2026, que la ministra Loretta Ortiz Ahlf se ausentará de forma temporal; estas son las razones por las que la SCJN le concedió licencia temporal del máximo tribunal del país.

¿Por qué pidió licencia la ministra Loretta Ortiz Ahlf?

En una tarjeta informativa, la SCJN detalló que concedió licencia temporal a ministra Loretta Ortiz Ahlf, conforme a la normativa aplicable.

Y reveló que la ministra Loretta Ortiz solicitó licencia para ausentarse por motivos de salud, por lo tanto, “no participará en las sesiones del Pleno ni en sus funciones jurisdiccionales hasta el 10 de mayo del presente año, de acuerdo con el periodo autorizado”.

La Suprema Corte prevé que la ministra Ortiz Ahlf se reincorpore a sus funciones luego de la licencia temporal, “reiterando su compromiso con las responsabilidades del cargo y con la impartición de justicia”.

Video: Otorgan Licencia Temporal a la Ministra Loretta Ortiz ¿Cuándo Regresa a sus Funciones?

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Disposiciones vigentes para licencia

De acuerdo con la SCJN, la licencia fue otorgada en estricto apego a las disposiciones vigentes:

Artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los artículos 17, fracción VIII, y 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Numerales 2, 5, 6, 13 y 14 del Acuerdo General Número 22/2014.

Artículo 9, fracción VI, del Reglamento Orgánico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Con información de N+.

RMT