¿La Nueva Corte Vota en Bloque o Hay Criterios Divididos? Mapa de las Votaciones la Nueva SCJN

En los primeros cinco meses de trabajo, de septiembre de 2025 a enero de 2026, las votaciones más frecuentes de la Suprema Corte en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales fueron 9-0 u 8-1, que en conjunto, representan el 61% del total, según revela una investigación de N+ a partir de información pública de la SCJN.

Detrás de cada sentencia existe un debate de 9 integrantes, pero en la práctica, el Pleno se ha inclinado hacia los consensos.

En N+, se analizaron las 240 acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales resueltas por la nueva Suprema Corte en sus primeros cinco meses de trabajo.

Esto es: impugnaciones que involucran conflictos entre poderes, entre municipios, estados y federación, o leyes que alguna institución como la CNDH, la FGR, los partidos políticos, la Presidencia o grupos de legisladores llevan ante el máximo tribunal.

Los datos revelan tendencias importantes de votación. En el 36.6% de los casos hay consenso absoluto, es decir, todos los ministros votaron en el mismo sentido. En 24.6% de los casos hay solo un disidente. En el 38.8% de los casos restantes se dan otro tipo de combinaciones.

Los proyectos presentados en el Pleno

Cuando los asuntos llegan a la Suprema Corte de Justicia, son asignados de manera aleatoria entre los ministros, quienes deben estudiar los expedientes y presentar un proyecto de sentencia ante sus compañeros en el Pleno de la Corte. Al ministro que presenta se le conoce como ponente.

Una vez que un proyecto de sentencia en una acción o controversia es presentado ante el Pleno, tiene 84.2% de probabilidades de ser aprobado, por lo que el ministro ponente suele ser determinante para el sentido en el que resulte un asunto. Sin embargo, el apoyo a los proyectos presentados varía mucho entre unos ministros y otros.

Tres bloques de votación

En el caso de las acciones y controversias, hay tres grupos identificables de ministros por la forma en la que votan.

El primero de ellos está conformado por Arístides Guerrero, Loreta Ortiz, Irving Espinoza y Yazmín Esquivel. Estos ministros votan a favor de los proyectos, en promedio, en 91.4% de las ocasiones. Dentro del grupo, destaca de manera relevante Arístides Guerrero, quien vota a favor del sentido de los proyectos en 94% de los casos.

El siguiente grupo, conformado por María Estela Ríos, Giovani Figueroa, Hugo Aguilar y Sara Irene Herrerías, vota a favor de los proyectos en un promedio de 83.5% de los casos.

Finalmente, alejada del resto de sus compañeros, se encuentra Lenia Batres, quien vota en el sentido de los proyectos tan solo en 64% de las ocasiones. Cuando se trata de asuntos presentados por Arístides Guerrero, este fenómeno se profundiza de manera importante pues la ministra Batres vota a favor únicamente en el 50% de las ocasiones.

Los ministros que votan juntos

Más allá de si están a favor o en contra de un proyecto, la coincidencia de votos entre ministros es elevada y se da, sobre todo, entre algunos de ellos.

En acciones y controversias, Arístides Guerrero y Loretta Ortiz votan igual en el 90% de las ocasiones; Irving Espinoza vota igual que Guerrero y Loretta Ortiz en 89%. Por otro lado, Loretta Ortiz y María Estela Ríos coinciden en el 84% de las votaciones.

Del otro lado del espectro está Lenia Batres cuyo nivel de coincidencia más alto es del 65% y se da con Sara Irene Herrerías, mientras que con el resto de sus colegas la coincidencia baja a niveles que oscilan entre el 52% y el 54%.

La capacidad de convencer a sus pares

Cuando un ministro elabora un proyecto, usualmente se da a la tarea de intentar convencer a sus pares sobre sus argumentos en las discusiones del Pleno. Sin embargo, no todos son igual de efectivos.

El ministro Irving Espinosa es el ministro que más consenso genera alrededor de sus proyectos, con apenas 9.4% de los votos en contra. Le siguen María Estela Ríos con 13.9% y Giovanni Figueroa con 14.17%.

Por el contrario, cuando la ministra Batres presenta proyectos de acciones y controversias, es quien más resistencia recibe por parte de sus compañeros, pues le votan en contra el 20.6% de las ocasiones.

Otro caso interesante es el de la ministra Yasmín Esquivel, quien ha votado en contra de sus propios proyectos en más del 12% de las ocasiones.

Los porcentajes mostrados toman en cuenta el universo total de los votos emitidos por los ministros en cada proyecto.

Cabe resaltar que no se muestran votos en contra de proyectos del ministro Hugo Aguilar ya que por ser presidente de la Corte, él no elabora proyectos de sentencia en acciones y controversias sino que únicamente participa en la votación.

