Senado Avala Ingreso de 19 Militares de Estados Unidos a México

El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que autoriza el ingreso a territorio nacional de 19 elementos del Equipo SEAL 2 de la Marina de Guerra de Estados Unidos, del 15 de febrero al 16 de abril de 2026.

El ingreso tiene como finalidad participar en el ejercicio de adiestramiento “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, junto con personal de la Secretaría de Marina. Las actividades se realizarán en Campeche.

El dictamen, que fue aprobado y enviado previamente por la Comisión de Marina, fue avalado en el Pleno con 105 votos a favor, cero en contra y una abstención.

“La Cámara de Senadores y Senadoras concede autorización a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos para que se permita el ingreso a territorio nacional de 19 elementos del equipo 2 de los Navy SEAL's de la Marina de los Estados Unidos de América”, dijo la senadora Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva.

Noticia relacionada: No Hay Información de Uso de Drones en Frontera: Sheinbaum Tras Cierre de Espacio Aéreo en Texas.

¿Qué dice el dictamen?

El dictamen establece la participación de 19 elementos de la Marina estadounidense en dicha actividad de adiestramiento, del 15 de febrero al 16 de abril de 2026.

Lo anterior en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, ubicado en San Luis Carpizo, Campeche, así como en el Sector Naval de Ciudad del Carmen, en el mismo estado.

Según el documento, el evento “tiene como objetivo comprobar y fortalecer las habilidades tácticas individuales y colectivas necesarias para desarrollar compatibilidad operativa entre la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México y de los Navy SEAL's de los Estados Unidos de América”.

Los elementos de la Marina de EUA llegarán a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de los EEUU tipo C-130 "Hércules".

Cabe señalar que la comisión de Marina avaló una modificación al dictamen propuesta por el senador del PAN, Enrique Vargas Del Villar, para que, una vez concluido el ejercicio de capacitación, la titular del Ejecutivo Federal instruya a la Secretaría de Marina que remita al Senado de la República un informe al respecto dentro de los 30 días posteriores a la conclusión del ejercicio.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb