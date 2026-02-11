No Hay Información de Uso de Drones en Frontera: Sheinbaum Tras Cierre de Espacio Aéreo en Texas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que no hay ninguna información de uso de drones en la frontera con Estados Unidos, luego de que autoridades de ese país cerraron por unas horas el espacio aéreo y suspendieron vuelos en el aeropuerto de El Paso, Texas, presuntamente por ese motivo.

En contexto

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) anunció el cierre del espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, en la frontera con México.

alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, en la frontera con México. La autoridad estadounidense suspendió todos los vuelos hacia y desde esa zona y dijo que sería por 10 días.

y dijo que sería por 10 días. Sin embargo, horas después dio a conocer que la medida se levantó y se estaban reanudando los vuelos.

y se estaban reanudando los vuelos. “Se ha levantado el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso. No existe amenaza para la aviación comercial . Todos los vuelos se reanudarán con normalidad”, dijo la FAA hoy, 11 de febrero de 2026.

. Todos los vuelos se reanudarán con normalidad”, dijo la FAA hoy, 11 de febrero de 2026. De acuerdo con Sean Duffy , secretario de Transporte de EUA, el motivo fue una incursión de drones de un cártel del crimen organizado.

, secretario de Transporte de EUA, el motivo fue una “La amenaza ha sido neutralizada y no existe peligro para los viajes comerciales en la región. Se han levantado las restricciones y se están reanudando los vuelos normales”, dijo.

