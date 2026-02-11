Sheinbaum No Cree que Trump Abandone el T-MEC: Tratado Es "Muy Importante" para México y EUA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no creo que el mandatario estadounidense, Donald Trump, vaya a abandonar el T-MEC, tratado comercial entre nuestro país, Estados Unidos de América (EUA) y Canadá.

En la conferencia mañanera de hoy, 11 de febrero de 2026,la mandataria señaló que no ha hablado con el presidente Trump sobre este tema.

No lo creemos y nunca se ha manifestado en las llamadas, porque es muy importante para ellos y para nosotros, el tratado comercial. No hay ningún mensaje en ese sentido.

Información en desarrollo…