Sheinbaum No Cree que Trump Abandone el T-MEC: Tratado Es "Muy Importante" para México y EUA
La presidenta Sheinbaum señala que no ha hablado con Trump sobre la posible salida de Estados Unidos del T-MEC, en ninguna de las llamadas que ha sostenido con el mandatario
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no creo que el mandatario estadounidense, Donald Trump, vaya a abandonar el T-MEC, tratado comercial entre nuestro país, Estados Unidos de América (EUA) y Canadá.
En la conferencia mañanera de hoy, 11 de febrero de 2026,la mandataria señaló que no ha hablado con el presidente Trump sobre este tema.
No lo creemos y nunca se ha manifestado en las llamadas, porque es muy importante para ellos y para nosotros, el tratado comercial. No hay ningún mensaje en ese sentido.
