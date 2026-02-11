Suspenden 10 Días Todos los Vuelos del Aeropuerto de El Paso por 'Razones de Seguridad'.

Todos los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, fueron suspendidos por "razones especiales de seguridad" durante 10 días, indicó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) la madrugada de este 11 de febrero.

"Ningún piloto podrá operar una aeronave en las áreas cubiertas por este NOTAM", señaló la FAA, utilizando la abreviatura de Aviso a los Aviadores.

La razón es por "restricciones temporales de vuelo por Razones Especiales de Seguridad".

De momento, no se dieron más detalles sobre la causa precisa de las restricciones del puerto aéreo que colinda con Ciudad Juárez, Chihuahua.