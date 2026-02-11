Presidente de Irán Se Disculpa en Aniversario de la Revolución Islámica por la Represión

Este miércoles Irán conmemoró al aniversario 47 de su Revolución Islámica de 1979 entre presiones, tanto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió enviar otro grupo de portaviones a Medio Oriente, como de un público que denuncia con enojo la represión de Teherán sobre las protestas nacionales.

Irán se encuentra en negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear. En tanto, la agencia de control nuclear de las Naciones Unidas, el Organismo Internacional de Energía Atómica, no ha podido inspeccionar y verificar el arsenal nuclear de Irán durante meses.

En una ceremonia por el aniversario de la revolución, Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, se disculpó con "todos los afectados" por las protestas nacionales y la represión que siguió, pero también denunció una "propaganda occidental" no especificada sobre las protestas.

Indicó que conocía el "gran dolor" sentido por las personas en las protestas y la represión, sin reconocer de manera directa la participación de las fuerzas de seguridad iraníes.

Estamos avergonzados ante el pueblo y estamos obligados a asistir a todos los que fueron perjudicados en estos incidentes

Pezeshkian, agregó:

No buscamos confrontación con el pueblo

Además, insistió en que su nación "no busca armas nucleares... y está dispuesta a cualquier verificación".

Las autoridades transmitieron en la televisión estatal iraní, imágenes de miles de personas tomando las calles en todo el país el miércoles para apoyar a la teocracia y a su líder supremo el ayatolá Alí Jamenei de 86 años.

Mientras que el martes por la noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, testigos escucharon gritos desde las casas de la capital iraní, Teherán, de descontento.

