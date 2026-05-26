¿Hay plantón de la CNTE Hoy? Zona Afectada en CDMX

Este martes, hay afectaciones en las principales calles de la CDMX; te contamos qué pasa con las protestas de miembros de la CNTE

Maestros de la CNTE mantienen un campamento en la calle 5 de mayo de la CDMX.Foto: Cuartoscuro

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