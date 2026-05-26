¿Hay plantón de la CNTE Hoy? Zona Afectada en CDMX

Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevarán a cabo más protestas hoy, 26 de mayo de 2026, en la Ciudad de México (CDMX), en N+ te contamos qué pasa con el plantón que habían anunciado previamente.

Las protestas continuarán durante el día con concentraciones y posibles afectaciones viales en calles del primer cuadro de la capital, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Integrantes de la CNTE Mantienen Campamento en Calle 5 de Mayo en Zócalo de CDMX

¿Hay plantón de la CNTE?

Los integrantes de la CNTE mantienen movilizaciones luego de que integrantes de la Sección 22 de Oaxaca instalaron un campamento en la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico tras la marcha realizada rumbo al Zócalo capitalino.

La jornada de protestas de este martes contempla una movilización que partirá desde el cruce de Avenida 5 de Mayo y Eje Central Lázaro Cárdenas, en la Colonia Centro Histórico.

Los docentes prevén avanzar hacia dos puntos principales:

Torre del Caballito, sobre Paseo de la Reforma.

Secretaría de Gobernación, ubicada en Abraham González, colonia Juárez.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, se estima que en las protestas de este martes participen al menos 1000 manifestantes, por lo que habrá afectaciones al tránsito en Avenida Juárez, Paseo de la Reforma, el Eje Central y calles cercanas al Zócalo.

FBPT