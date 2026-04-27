Sheinbaum Anuncia Acuerdo para Bajar Más el Precio de Gasolina y Diésel: ¿En Qué Consiste?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó hoy 27 de abril de 2026 que se llegó a un acuerdo que incluye a gasolineros que permitirá bajar más el precio del litro de gasolina y diésel en México.

Recientemente, se acordó con gasolineros que el precio del litro de diésel en México no rebase los 28 pesos.

Por su parte, la gasolina regular en estaciones de México no debe pasar los 24 pesos por litro.

¿En qué consiste el plan para bajar más el precio de gasolina y diésel?

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo informó que se llegó a un acuerdo que permitirá bajar todavía más los precios del litro de gasolina y diésel.

"Anunciamos la disminución en las comisiones en los pagos de gasolina y diésel, tanto para quienes pagan con tarjetas de débito y crédito como para quienes pagan con vales", informó la Presidenta.

La presidenta de México enfatizó en que el acuerdo fue gracias a la participación de la Asociación de Bancos de México (ABM) y empresas de vales. "Es importante porque al disminuir las comisiones va a bajar todavía más la gasolina y el diésel".

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