Sheinbaum Confirma Precio del Litro de Diésel a 28 Pesos: Detalles del Acuerdo con Gasolineros

Este miércoles, 22 de abril de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el precio del litro de diésel será de 28 pesos, luego de que el Gobierno Federal logró un acuerdo con empresarios y representantes de las gasolinerías para mantener el precio de los combustibles.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum dio algunos detalles del acuerdo con los gasolineros, para la estabilización del precio del diésel, el combustible más usado por los transportistas del país.

Dijo que los gasolineros plantearon varios temas que se van a atender, entre ellos:

Que se bajen las comisiones cuando se paga con tarjeta, "que ya va muy avanzando".

Que bajen las comisiones por las valeras, que es otro método de pago electrónico.

"Acordamos colaborar con la gente y con la economía de las familias, fue una buena reunión, y derivado de eso vamos a trabajar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para varios temas, hay una agenda compleja", destacó la presidenta.

Noticia relacionada: Gobierno Federal Acuerda con Gasolineros Tope Voluntario al Diésel de 28 Pesos por Litro.

Acuerdo voluntario con gasolineros

Cabe recordar que debido al incremento global en los precios del petróleo y sus derivados, las empresas del sector y el Gobierno Federal establecieron un acuerdo temporal para reducir el costo del diésel. Gracias a estos esfuerzos conjuntos, se ha logrado alcanzar un precio máximo de venta al público de 28 pesos por litro.

El acuerdo se basa en la participación voluntaria de los empresarios, tomando en cuenta las condiciones operativas específicas de cada estación de servicio en el territorio nacional.

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Con información de N+.

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