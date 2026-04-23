Inflación No Cede en México: Se Disparan Precios del Jitomate y Chiles, Según Inegi

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó hoy 23 de abril de 2026 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), donde informa cómo está la inflación en México y resalta que los precios del jitomate y los chiles se dispararon más de 20%.

Este jueves, el Inegi dio a conocer que el INPC registró un nivel de 145.805 en la primera quincena de abril 2026, con lo cual aumentó 0.11% respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.53 por ciento. En el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0.12% y la anual, de 3.96%.

En el reporte anterior, que se reveló el pasado 9 de abril, el Inegi informó que el INPC había subido 0.86%, por lo que la inflación había aumentado a 4.59% en marzo de 2026, luego de que cerró febrero en 4.02%.

Cabe destacar que en México los precios de los combustibles se han visto afectados por la inflación y los conflictos externos, como la guerra en Irán, aunque recientemente el Gobierno y empresarios gasolineros acordaron establecer como tope en 28 pesos el litro del diésel.

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Los productos con los precios más afectados por la inflación

Los alimentos son los productos con los precios más afectados por el nivel de inflación en México durante la primera quincena de abril 2026, de acuerdo con el INPC. Te compartimos los cinco que más subieron y los que más bajaron.

Productos genéricos con precios al alza Variación % quincenal Jitomate 24.37 Chile poblano 22.63 Chile serrano 21.94 Otros chiles frescos 16.89 Cebolla 7.43

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Productos genéricos con precios a la baja Variación % quincenal Tomate verde -26.86 Calabacita -14.92 Electricidad -14.00 Transporte aéreo -11.65 Limón -8.12

El INPC también reveló las entidades donde los precios al consumidor tuvieron mayores variaciones en México.

Con mayor variación:

Durango 0.58

Jalisco 0.51

Chihuahua 0.45

Zacatecas 0.44

Sinaloa 0.42

Con menor variación:

Tabasco -1.67

Quintana Roo -0.63

Yucatán -0.63

Campeche -0.63

Coahuila -0.56

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