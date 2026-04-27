Este lunes, 27 de abril de 2026, el Gobierno de México dio avances de la investigación sobre la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua, luego de que el pasado 18 de abril murieron dos elementos de la CIA (Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés) y dos mexicanos, luego de un operativo en el estado.

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En conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se reunió con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien le indicó que era una violación y no se habían seguido los procedimientos para informar al Gobierno Federal.

“La gobernadora estuvo con Omar, Omar lo que le planteó es que era una violación, que el Gobierno Federal no tenía conocimiento y no se habían seguido los procedimientos para informar al gobierno federal. Ella se comprometió a seguir avanzando”.

Aseguró que su gobierno no lo sabía "hasta que ella (la gobernadora de Chihuahua) dio la conferencia de prensa y dice que forma una Unidad de Investigación para saber qué pasó”.

“Realmente no se requeriría tantas unidades de investigación o fue la Fiscalía del estado o fue el secretario de seguridad, no hay muchas más opciones para poder colaborar con personas extranjeras sin seguir la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución, entonces vamos a esperar qué dice la gobernadora”, refirió la presidenta.

La Titular del Ejecutivo Federal destacó que "tiene que llegarse al conocimiento de cómo fue esto...tiene que aclararse cómo fue esta situación, tiene que revisarse, porque no es nada más lo que pudiera ocurrirse a la presidenta, tiene que haber una investigación" y reiteró que su gobierno lamenta la muerte de las cuatro personas, "lo humano siempre está por encima de todo".

Detalló que los hechos ocurrieron en un camino por la sierra tarahumara, una zona muy riesgoso para circularla en la noche a alta velocidad y "por supuesto lamentamos que esto haya ocurrido".

Aseguró que el tema no se está politizando, como asegura la oposición, ni la relación con gobiernos de estados, porque" la obligación es coordinarnos".

"No politizamos la relación gubernamental ni los programas que desarrollamos conjuntamente. Tenemos que garantizar la seguridad en cualquier entidad de la república, pero es muy distinto a lo que pasó en Chihuaha, que a partir de un accidente nos enteramos que dos personas extranjeras tenían operaciones en campo, eso es lo que tenemos que ver, que todos los estados seamos muy estrictos en la defensa y respeto a la soberanía y el cumplimiento de las leyes, eso es el Estado de Derecho", destacó la presidenta.

Indicó que los agentes extranjeros pueden entrar con pasaporte diplomático, pero que "el asunto de una persona de una agencia de Estados Unidos por la Ley de Seguridad Nacional, tiene que acreditarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y enviar un informe mensual de las labores que realizan en el país..Entonces, el gabinete de seguridad explica cómo entraron, el asunto es ver si estaban acreditados y las labores que estaban realizando".

Respecto al comunicado que se envió al embajador de EUA en México, señaló que se le externóque se está "trabajando con muy buena coordinación, apartir del entendimeinto que hicimos con base en el respeto a la soberanía y ellos están de acuerdo en ese entendimiento".

"Lo que plenatemoas ahí es que no tenía conocimiento el Gobierno Federal de la participación de estas personas y esperemos sea un caso de excepción, que partir de este momento, como se venía haciendo, se cumplan las reglas de nuestra Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional", puntualizó.

¿Cómo fue el operativo en Chihuahua?

Cabe recordar que en un operativo conjunto realizado el 18 de abril, encabezado por la Agencia Estatal de Investigación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, participaron agentes estadounidenses.

Mediante esta movilización policiaca se localizaron dos campamentos utilizados presuntamente para la producción de metanfetamina en una zona entre los municipios de Guachochi y Morelos.

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Estos hechos derivaron en un accidente carretero ocurrido durante la madrugada del 19 de abril, en el que murieron cuatro personas, entre ellas los agentes de la AEI Pedro Román Oseguera Cervantes y Manuel Genaro Méndez Montes, así como dos agentes estadounidenses.

Según señaló el fiscal general César Gustavo Jáuregui Moreno, su presencia en la entidad obedecía a labores de capacitación en manejo de drones.

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