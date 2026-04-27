Acusan a Cole Tomas Allen por Intento de Asesinato del Presidente de EUA

Cole Tomas Allen, el sospechoso de irrumpir armado durante la cena de corresponsales donde estaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con su esposa y parte de su gabinete, compareció hoy, 27 de abril de 2026, ante un tribunal federal en Washington; en la audiencia de este lunes, el juez leyó los cargos contra el presunto agresor.

En contexto: El sábado, 25 de abril de 2026, Cole Tomas Allen, de 31 años de edad, originario de Torrance, California, disparó en varias ocasiones, en un presunto intento de agredir a el presidente Trump y otros altos funcionarios estadounidenses.

El sábado, 25 de abril de 2026, Cole Tomas Allen, de 31 años de edad, originario de Torrance, California, disparó en varias ocasiones, en un presunto intento de agredir a el presidente Trump y otros altos funcionarios estadounidenses. Los hechos ocurrieron en un hotel de Washington, donde se realizó la tradicional cena de corresponsales, con cientos de periodistas como invitados.

En el momento de los disparos, el presidente Trump fue evacuado de forma inmediata por agentes del Servicio Secreto.

Cole Tomas Allen fue detenido luego del intercambio de disparos son agentes estadounidenses.

Posteriormente, Trump publicó fotos del sospechoso en la alfombra del hotel, sin camisa y tendido boca abajo.

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¿De qué acusan a Cole Tomas Allen?

Este lunes, Cole Tomas Allen se presentó ante la justicia federal de Washington en lo que fue su primera comparecencia.

En la audiencia, el juez leyó los siguientes tres cargos al sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales:

Intento de asesinato contra Donald Trump. Agresión contra un agente federal. Uso de un arma de fuego durante un delito de violencia.

Cole Allen podría enfrentarse a una condena de cadena perpetua, si es declarado culpable de intentar matar a Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

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Con información de N+.

RMT