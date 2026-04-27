Este lunes, 27 de abril de 2026, fue detenido en Reynosa, Tamaulipas, Alexander Benavides Flores, alias 'Metro 9', identificado como objetivo prioritario y presunto líder de ‘Los Metros’, una facción del Cártel del Golfo.

Alexander Benavides Flores empleaba el sobrenombre de Carlos García Hernández, la detención la realizó personal de Secretaría de la Defensa (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General del Estado de Tamaulipas.

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Detención de 'Metro 9' desató violencia en Tamaulipas

Al momento de su captura, a Alexander Benavides Flores, alias 'Metro 9', le aseguraron:

Un inmueble, así como de un arma larga calibre 7.62x39 mm, cartuchos de diversos calibres, cargadores, equipo táctico, cuatro vehículos, un teléfono celular y diversa documentación apócrifa a nombre de Carlos García Hernández.

Su detención desató una serie de bloqueos, despojo y quema de vehículos y de llantas esta madrugada en distintos puntos del municipio. Se confirmaron un total de ocho bloqueos en distintos puntos de los municipios de Reynosa, Gustavo Díaz Ordaz y Miguel Alemán. Asimismo, se reportaron actos de vandalización mediante detonaciones de arma de fuego en al menos 10 sitios de videovigilancia. Habitantes notificaron sobre el incendio de un taller mecánico, donde se resguardaban vehículos de la guardia estatal en el bulevar Morelos.

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Derivado de la detención de un objetivo prioritario en la ciudad de Reynosa, la madrugada de hoy se registraron bloqueos y actos de vandalización en videovigilancia en distintos puntos.



Las situaciones fueron atendidas de manera inmediata por… pic.twitter.com/jWkYKlYSPS — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) April 27, 2026

La Vocería de Tamaulipas informó que las situaciones fueron atendidas de manera inmediata por autoridades federales y estatales, quienes, a través de un trabajo coordinado y permanente, implementaron acciones para restablecer la circulación, preservar el orden público y salvaguardar la integridad de la ciudadanía, sin que se registraran agresiones armadas.

El detenido, así como los objetos asegurados, serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Reynosa para las diligencias correspondientes.

Al momento, no se reportan situaciones de riesgo en las carreteras del estado de Tamaulipas. Las autoridades mantienen patrullajes permanentes en el territorio estatal, así como comunicación y coordinación constante con las entidades vecinas, a fin de garantizar la seguridad y movilidad de la población.

Habitantes notificaron sobre el incendio de un taller mecánico, donde se resguardaban vehículos de la guardia estatal en el bulevar Morelos.

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Con información de N+

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