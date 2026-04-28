Dos Mujeres Terminaron Hospitalizadas Tras Ser Atacadas por Enjambre de Abejas en Villa Corona

Dos mujeres continúan hospitalizadas tras ser atacadas por una colonia de abejas en el poblado de Estipac, en el municipio de Villa Corona.

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Las abejas se tornaron agresivas y comenzaron a atacar

El hecho ocurrió el pasado sábado 25 de abril, al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Hidalgo, donde, de acuerdo con reportes, los insectos se tornaron agresivos y comenzaron a atacar a varias personas. Las más afectadas fueron dos mujeres, entre ellas una adulta mayor, quienes sufrieron múltiples picaduras.

En videos difundidos en redes sociales se observa que las afectadas intentan alejar a las abejas, mientras que un hombre trata de ayudarlas utilizando una prenda para ahuyentarlas; sin embargo, al no lograrlo, también termina retirándose del lugar.

Las mujeres tuvieron que ser hospitalizadas tras el ataque

Debido a la gravedad de las lesiones, ambas mujeres fueron trasladadas a un hospital en Cocula, donde permanecen bajo atención médica especializada, incluso varios días después del ataque.

Bomberos del municipio acudieron al sitio para controlar la situación y mitigar riesgos. Tras varios trabajos que se extendieron hasta el domingo, lograron retirar el panal que se encontraba en el segundo piso de la vivienda. Actualmente, la zona se mantiene bajo vigilancia y no se han reportado nuevos incidentes.

Juan Pablo Ortega / N+

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