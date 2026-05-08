Horarios y Qué Partidos de Vuelta de la Liguilla Liga MX 2026 Van por TV En Vivo Gratis; Canales

Los aficionados están por saber quiénes jugarán las Semifinales del futbol mexicano y para que no te pierdas de nada este fin de semana, acá te damos los horarios y qué partidos de vuelta de la Liguilla Liga MX 2026 pasan por TV en vivo gratis, con los canales en que juegan Pumas, América, Cruz Azul y Atlas por los Cuartos de Final del Torneo Clausura.

Para quienes aún tienen dudas, en una nota ya te dijimos cuándo son los Cuartos de Final de la Liga MX 2026, pues en la ida América y Pumas nos regalaron 6 goles; Cruz Azul ganó de visita al Atlas; Tigres sacó ventaja contra Chivas y Toluca cayó por la mínima frente a Pachuca.

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Horarios partidos de vuelta Liguilla Liga MX 2026

Si aún no sabes a qué hora juega el América, Pumas, Chivas, Tigres, Toluca o Cruz Azul, a continuación te dejamos el horario de cada uno de los partidos de los Cuartos de Final de Vuelta:

Chivas vs Tigres : Se juega el sábado 9 de mayo 2026, a las 19:07 horas (tiempo del centro de México).

: Se juega el sábado 9 de mayo 2026, a las (tiempo del centro de México). Cruz Azul vs Atlas : Se juega el sábado 9 de mayo 2026, a las 21:15 horas (tiempo del centro de México).

: Se juega el sábado 9 de mayo 2026, a las (tiempo del centro de México). Pachuca vs Toluca : Se juega el domingo 10 de mayo 2026, a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

: Se juega el domingo 10 de mayo 2026, a las (tiempo del centro de México). Pumas vs América: Se juega el domingo 10 de mayo 2026, a las 19:15 horas (tiempo del centro de México).

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¿Qué partidos de los Cuartos de Final de Vuelta pasan por TV en en vivo gratis?

Solamente dos partidos de vuelta de la Liguilla MX 2026 se transmiten por TV abierta, los otros juegos de Cuartos de Final van a pasar por apps de streaming o por canales de televisión de paga. Acá te dejamos dónde verlos:

Cruz Azul vs Atlas: El partido se puede ver en Canal 5 en vivo gratis y vía online por ViX. Pumas vs América: El Clásico Capitalino se puede ver por Canal 5 en vivo gratis y de forma online a través de ViX. Chivas vs Tigres: Pasa por app de streaming de paga. Pachuca vs Toluca: Va por un canal con señal restringida.

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Ahora que ya se sabe cuándo son, los horarios y la lista de partidos de Cuartos de Final de Vuelta que pasan por TV en vivo gratis, los aficionados del futbol mexicano ya no tienen pretexto para perderse la Liguilla de la Liga MX Clausura 2026 por la señal de TUDN.

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