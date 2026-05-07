¿Cuándo Inicia el Mundial de la FIFA en Canadá, México y EUA? Grupos y Fechas Clave
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La edición 23 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará en México y concluirá en Estados Unidos; conoce las fecha clave
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Cada vez falta menos para el inicio de la edición 23 de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que ha sido nombrada como la más grande de la historia, ya que contará con la participación de 48 naciones que competirán por el título en un torneo de 39 días que se realizará en Canadá, México y Estados Unidos.
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¿Cuántas sedes tendrán los tres países para el Mundial 2026?
Existen 16 sedes en los tres países que albergarán 104 partidos, marcando el regreso del torneo a América del Norte.
Entre las selecciones paricipantes destaca Argentina, que buscará defender el trofeo que consiguió con Lionel Messi, en Qatar 2022, mientras que Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán harán su debut en una Copa del Mundo.
¿Cuáles son los grupos y equipos de la Copa Mundial de la FIFA 2026?
- Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa
- Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar, Suiza
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía
- Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez
- Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
- Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
- Grupo I: Francia, Senegal, Irak, Noruega
- Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
- Grupo K: Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán, Colombia
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
¿Cuándo y dónde será el partido inaugural del Mundial 2026?
El torneo se inaugurará el 11 de junio a las 15:00 horas en el Estadio de la Ciudad de México. El partido inaugural será entre la Seleccción Mexicana y su similar de Sudáfrica.
¿Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026?
El Estadio MetLife, que se llamará Estadio de Nueva York-Nueva Jersey durante el torneo, será la sede de la final el 19 de julio a las 15:00 horas. El torneo constará de una fase de grupos y cuatro rondas eliminatorias antes de la final.
A diferencia de ediciones anteriores, las rondas eliminatorias comenzarán con los dieciseisavos de final, seguidos de los octavos de final, los cuartos de final y las dos semifinales.
El calendario del torneo, dividido por etapas
- Fase de grupos: del 11 al 27 de junio
- Dieciseisavos de final: del 28 de junio al 3 de julio
- Octavos de final: del 4 al 7 de julio
- Cuartos de final: del 9 al 11 de julio
- Semifinales: del 14 al 15 de julio
- Partido por la medalla de bronce: 18 de julio
- Final: 19 de julio
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