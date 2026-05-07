¿Cuándo Inicia el Mundial de la FIFA en Canadá, México y EUA? Grupos y Fechas Clave

Cada vez falta menos para el inicio de la edición 23 de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que ha sido nombrada como la más grande de la historia, ya que contará con la participación de 48 naciones que competirán por el título en un torneo de 39 días que se realizará en Canadá, México y Estados Unidos.

Video relacionado: Javier Aguirre Destaca Apoyo a la Selección y Habla de los Convocados para el Mundial 2026

¿Cuántas sedes tendrán los tres países para el Mundial 2026?

Existen 16 sedes en los tres países que albergarán 104 partidos, marcando el regreso del torneo a América del Norte.

Entre las selecciones paricipantes destaca Argentina, que buscará defender el trofeo que consiguió con Lionel Messi, en Qatar 2022, mientras que Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán harán su debut en una Copa del Mundo.

¿Cuáles son los grupos y equipos de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Grupo A : México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa

: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa Grupo B : Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar, Suiza

: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar, Suiza Grupo C : Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia Grupo D : Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía

: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía Grupo E : Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez

Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez Grupo G : Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda Grupo H : España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay Grupo I: Francia, Senegal, Irak, Noruega

Francia, Senegal, Irak, Noruega Grupo J : Argentina, Argelia, Austria, Jordania

: Argentina, Argelia, Austria, Jordania Grupo K : Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán, Colombia

: Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán, Colombia Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

¿Cuándo y dónde será el partido inaugural del Mundial 2026?

El torneo se inaugurará el 11 de junio a las 15:00 horas en el Estadio de la Ciudad de México. El partido inaugural será entre la Seleccción Mexicana y su similar de Sudáfrica.

¿Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El Estadio MetLife, que se llamará Estadio de Nueva York-Nueva Jersey durante el torneo, será la sede de la final el 19 de julio a las 15:00 horas. El torneo constará de una fase de grupos y cuatro rondas eliminatorias antes de la final.

A diferencia de ediciones anteriores, las rondas eliminatorias comenzarán con los dieciseisavos de final, seguidos de los octavos de final, los cuartos de final y las dos semifinales.

El calendario del torneo, dividido por etapas

Fase de grupos : del 11 al 27 de junio

: del 11 al 27 de junio Dieciseisavos de final: del 28 de junio al 3 de julio

Octavos de final : del 4 al 7 de julio

: del 4 al 7 de julio Cuartos de final: del 9 al 11 de julio

del 9 al 11 de julio Semifinales : del 14 al 15 de julio

: del 14 al 15 de julio Partido por la medalla de bronce : 18 de julio

: 18 de julio Final: 19 de julio

Historias recomendadas:

Con informacion de N+

HVI