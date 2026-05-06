Irán Exige a la FIFA Garantías para Participar en el Mundial en Estados Unidos

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Futbol Iraní (FFI), dijo que la FIFA debe ofrecer garantías para que no haya insultos contra instituciones oficiales y militares iraníes durante la participación de la selección en el Mundial en Estados Unidos.

De acuerdo con la agencia IRNA, el directivo iraní señaló que “debemos recibir de la FIFA las garantías necesarias para participar en esta competición, para que no se repitan incidentes similares a experiencias pasadas”.

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El dirigente indicó que la participación de Irán depende de una reunión que sostendrá con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en las próximas semanas. Además, reclamó a Estados Unidos, uno de los tres países que organizan el Mundial, que garantice el "respeto absoluto" hacia la delegación iraní.

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“No tendremos problema para asistir si no se produce ningún tipo de insulto, especialmente hacia las instituciones oficiales y militares del país”, sostuvo Taj en una aparente referencia a la Guardia Revolucionaria iraní, considerada organización terrorista por Estados Unidos.

Añadió que en caso de agravios, se "dará una respuesta proporcional" y "existe la posibilidad de que la selección regrese al país".

'Insultos' en Canadá

Mehdi Taj, exmiembro de la Guardia Revolucionaria, recordó lo ocurrido en Canadá previo al Congreso de la FIFA, y que lo hizo volver a Irán tras sufrir "insultos" en Inmigración canadiense, en Toronto.

Medios canadienses, sin embargo, habían reportado que Taj fue deportado por su antecedente como miembro del cuerpo militar de élite, designado como organización terrorista por Canadá en 2024.

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La participación de Irán en el Mundial se mantiene en el calendario previsto, según la FIFA, aunque el acceso de delegaciones y personal vinculado al equipo continúa sujeto a las políticas migratorias de los países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México.

La Selección de Irán ganó su boleto a la Copa del Mundo tras quedar como líder del Grupo A en la Confederación Asiática de Futbol y quedó asignado en el Sector G del torneo mundialista con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.

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Con información de EFE

ICM

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