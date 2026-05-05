Aumenta 50% Precio de la Gasolina en Estados Unidos Después de la Guerra Contra Irán.

El precio de la gasolina regular subió 31 centavos en la última semana, llegando a un promedio de 4.48 dólares por galón este martes 5 de mayo, según la AAA, afectando los bolsillos de los conductores tras un aumento del 50% desde que comenzó la guerra con Irán.

La principal razón por la que los conductores están pagando más en las gasolineras es la crisis energética global causada por la guerra en Medio Oriente.

El precio del petróleo crudo, que es el principal ingrediente de la gasolina, ha estado subiendo durante casi los últimos dos meses porque el estrecho de Ormuz, el paso angosto del Golfo Pérsico por donde normalmente transita una quinta parte del petróleo mundial, ha quedado prácticamente cerrado, y los buques petroleros han quedado varados sin poder entregar el crudo.

Muchos conductores tenían esperanzas a mediados de abril, ante señales de que el conflicto podría estar terminando, y los precios de la gasolina cayeron diariamente durante casi dos semanas.

"Después del anuncio del alto al fuego inicial, había cierto optimismo de que esto realmente podía ser el inicio del fin del conflicto", dijo Rob Smith, director global de ventas minoristas de combustible en S&P Global Energy.

"Entonces los precios del crudo bajaron en consecuencia, los precios spot de la gasolina siguieron esa tendencia, y los minoristas también redujeron precios", explicó.

Pero conforme la guerra continuó, los precios de la gasolina cambiaron de dirección y comenzaron a subir nuevamente.

"Existe un déficit fundamental que va a persistir a nivel global o una dificultad estructural para satisfacer la demanda, lo que empuja los precios hacia arriba", dijo Smith.

"No importa lo que diga un gobierno o lo que piense cualquier participante del mercado, hay una presión real al alza que se ejerce sobre los precios cada día que el estrecho de Ormuz sigue restringido. Y todavía está severamente restringido", apuntó.

¿Quién determina los precios de la gasolina?

Los dueños de las gasolineras establecen los precios en las estaciones, pero muchos factores influyen en lo que deciden cobrar.

El principal componente del costo de la gasolina es el precio de un barril de petróleo crudo. En Estados Unidos, el petróleo representó alrededor del 51% del costo de un galón de gasolina en 2025, según la Administración de Información de Energía (EIA).

Esto significa que cuando sube el precio del crudo, generalmente también sube la gasolina. Menos petróleo en el mercado implica precios más altos tanto del petróleo como de la gasolina. Y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz provocó la mayor interrupción de suministro en la historia de los mercados petroleros, según la Agencia Internacional de Energía, llevando el petróleo hasta 112 dólares por barril a inicios de abril.

Bob Kleinberg, investigador adjunto del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, comparó el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos con el precio del WTI (referencia del petróleo estadounidense) en las últimas semanas, y señaló que sus variaciones suelen coincidir.

"No hay mucho misterio aquí", dijo Kleinberg.

"No es exactamente proporcional, pero la forma de las curvas sigue el mismo patrón y con muy poco retraso", señaló.

Los impuestos federales y estatales representaron alrededor del 17% del precio, los costos de refinación y ganancias un 14%, y la distribución y comercialización otro 17%, según la EIA. En algunos estados, como California, los impuestos más altos y los costos de refinación elevan el precio por encima del promedio nacional.

¿Qué provocó el nuevo aumento?

Un evento que pudo cambiar la trayectoria de los precios ocurrió en abril, cuando Estados Unidos bloqueó puertos iraníes para impedir sus exportaciones de petróleo.

"Irán estaba enviando una cantidad inusualmente alta de petróleo al mercado global, lo que ayudaba a moderar los precios", dijo Jim Krane, investigador de energía del Baker Institute de la Universidad de Rice.

"La administración Trump decide sancionar a Irán y presionarlo bloqueando sus exportaciones; eso obviamente presiona a Irán, pero también presiona los precios globales del petróleo y los empuja hacia arriba. Probablemente, fue un factor importante", comentó.

Lo que las refinerías y comerciantes están dispuestos a pagar por el petróleo cambia drásticamente cuando surgen noticias de ataques en el Golfo Pérsico o cuando fallan las negociaciones diplomáticas.

"El mercado petrolero es extremadamente sensible a lo que sale de la Casa Blanca", dijo Kleinberg.

A inicios de marzo, al comienzo de la guerra con Irán, el precio de la gasolina subió 48 centavos en una semana. El mayor incremento semanal ocurrió en marzo de 2022, cuando subió 60 centavos en una semana tras la invasión de Rusia a Ucrania, según la AAA.

Si solución a la vista

Nadie puede predecir hasta dónde llegarán los precios de la gasolina. Un galón de gasolina regular en Estados Unidos cuesta más ahora que a inicios de mayo de 2022, y en ese momento los precios siguieron subiendo hasta el Día de los Caídos, según la AAA.

Mientras más tiempo se restrinja el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, más subirán los precios y más tardará el retorno a la normalidad, dijo Smith.

"Incluso si hubiera una solución verdadera y duradera del conflicto, con ambos lados comprometidos a mantener abierto Ormuz, aún tomaría meses volver a lo que era antes de la guerra, si no más tiempo", dijo Smith.

"Dentro de la industria seguirá existiendo una prima de riesgo asociada a esa región. No es que antes fuera un viaje perfectamente seguro, pero los últimos meses han demostrado que será difícil convencer a los transportistas y aseguradoras de que el nivel de riesgo será el mismo que en febrero. Pasará mucho tiempo antes de que alguien pueda estar convencido de eso" pronosticó.

En marzo pasado, una encuesta de Reuters/Ipsos reveló que el 87% de los estadounidenses consideraba que los precios seguirán subiendo en el corto plazo, lo que provocó que la confianza de los consumidores esté en niveles muy bajos. Eso se influenció por el aumento en el precio del combustible, que elevó la inflación al 3.3% y, a su vez, encareció productos básicos como los alimentos.

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ASJ