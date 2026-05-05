Lluvia de Estrellas Eta Acuáridas 2026: ¿Cómo y a Qué Hora Ver Este Fenómeno Astronómico?

Mayo tendrá una de las lluvias de estrellas más importantes del año: las Eta Acuáridas. Te contamos qué día y a qué hora ver este espectáculo.

Las Eta Acuáridas pueden arrojar fácilmente 30 centellas por hora.

pueden arrojar fácilmente 30 centellas por hora. Los meteoros de la lluvias de estrellas Eta Acuáridas son fragmentos desprendidos por el cometa Halley.

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Las Eta Acuáridas, la mayor lluvia de estrellas de mayo

Las lluvias de estrellas ocurren cuando meteoros que flotan en la órbita de la Tierra se precipitan hacia nuestra atmósfera. Gracias a la forma en que ocurren podemos anticipar fácilmente las fechas en que habrán de ocurrir.

Por ejemplo, cada año desde finales de abril hasta finales de mayo puede apreciarse la lluvia de estrellas Eta Acuáridas. Esta lluvia de meteroros tiene la peculiaridad de que es obra del cometa Halley, que reaparece en nuestro cielo cada 75 años, aproximadamente, y que habrá de volver en 2061.

Hace ya varios siglos, los fragmentos de hielo y roca arrojados por la cola de este cometa quedaron flotando en la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Cada año, el planeta atraviesa estos fragmentos, que se incineran al entrar a nuestra atmósfera.

Video: Comienza Lluvia de Estrellas Acuáridas

¿Cuándo y a qué hora ver la lluvia de estrellas Eta Acuáridas?

Según la Sociedad Estadounidense de Meteoros, este 2026 la lluvia de estrellas Eta Acuáridas estará activa desde el 19 de mayo hasta el 28 de mayo. Esta lluvia debe su nombre a que las centellas irradian desde la estrella Eta Aquarii, en la constelación de Acuario.

Este 2026, el pico de actividad de la lluvias de estrellas Eta Acuáridas ocurrirá durante la noche del 5 y, especialmente, la madrugada del 6 de mayo. La mejor hora para admirar estos meteoros es antes del amanecer.

Cabe señalar, que las Eta Acuáridas son mucho más disfrutables en el hemisferio sur del planeta, donde pueden alcanzar picos de actividad de hasta 50 centellas por hora. En el hemisferio norte, en cambio, se alcanzan 30 centellas por hora en el momento de mayor actividad.

Desde el hemisferio norte, si volteamos hacia el horizonte un par de horas antes del amanecer, veremos que las centellas son irradiadas de la parte superior de Acuario. Los meteoros salen disparados hacia el norte desde Eta Aquarii, una estrella ubicada a 184 años luz del Sol.

Este año es posible que las Eta Acuáridas no entreguen el mismo número de centellas que en años anteriores. Esto se debe al brillo de la Luna, que estará en fase gibosa, lo que puede reducir el número de centellas hasta diez.

No obstante, hay que recordar que esta lluvia de estrellas puede seguirse durante el resto de la semana, especialmente la noche del 6 de mayo y la madrugada del 7 de mayo, por lo que hay aún muchas oportunidades de ver meteoros encenderse en el cielo.

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