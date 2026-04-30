Dos Lunas Llenas en un Solo Mes: Estos Son los Eventos Astronómicos de Mayo del 2026

Mayo del 2026 tendrá un espectáculo tan cautivador como dual: en un solo mes habrá dos lunas llenas. Te contamos cómo será la Luna de Flores y la extraña Luna Azul.

La Luna Azul , como se llama a la segunda que ocurre en un mismo mes, se presenta cada tres años, aproximadamente.

, como se llama a la segunda que ocurre en un mismo mes, se presenta cada tres años, aproximadamente. Ambas lunas llenas llenas serán microlunas.

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Luna de Flores será microluna, 1 de mayo

Este 1 de mayo llegará la Luna de Flores, que marca el apogeo de la primavera. Desde la tarde del viernes será visible una luna llena que se distinguirá por ser una microluna.

Este fenómeno ocurre cuando la luna llena coincide con el punto más lejano de la órbita del satélite, es decir su apogeo.

La Luna de Flores será una microluna, este 1 de mayo. Foto: Reuters

La Luna estará junto a Antares el 4 de mayo

La Luna seguirá siendo protagonista de este mes. El próximo martes 4 de mayo, nuestro satélite se ubicará muy cerca de la estrella Antares, una de las más brillantes del cielo.

La principal estrella de la constelación de Escorpio estará a menos de un grado de distancia de la Luna. Esto significa que, si extiendes tu mano frente a ti, la distancia entre ambos objetos será menor al grosor de tu meñique, como explicamos en nuestra guía para medir distancias en el cielo con las manos.

Lluvia de estrellas Eta Acuáridas el 6 de mayo

La noche del 6 de mayo ocurrirá el fenómeno astronómico más querido de todo el año para muchos aficionados: la lluvia de estrellas Eta Acuáridas. Esta lluvia de meteoros suele ser copiosa, en particular en el hemisferio sur del planeta.

Aunque este fenómeno es visible desde finales de abril hasta mediados de mayo, su pico ocurrirá durante los días 5 y, especialmente, el 6 de mayo. Durante estos días arrojará entre 20 y 30 centellas por hora. No obstante, en su punto de mayor actividad esta lluvia de estrellas puede alcanzar las 50 centellas por hora.

Lluvia de estrellas, como la de las Eta Acuáridas, junto a un monumento en Bosnia. Foto: Reuters

Venus y Júpiter, juntos en la constelación de Géminis el 20 de mayo

El 20 de mayo Venus y Júpiter habrán de encontrarse dentro de la constelación de Géminis. Esta conjunción será visible poco después del atardecer y será especialmente útil para quienes deseen conocer a profundidad la constelación de los hermanos.

Venus brillará muy cerca del cúmulo M35, que podrá verse con binoculares. Por su parte, Júpiter tendrá a su lado a la estrella Pólux, la más brillante de Géminis.

Venus y Júpiter desde la Estación Espacial Internacional. Foto: NASA

Llega la Luna Azul, la segunda de mayo, tras 3 años de ausencia el 31 de mayo

Una Luna Azul es como se nombra a la segunda luna llena que ocurre en un mismo mes. Este 31 de mayo llegará la segunda luna llena del mes, que además también será una microluna.

El fenómeno no ocurría desde agosto del 2023.

Luna llena sobre Seúl. Foto: Reuters

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