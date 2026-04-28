La Luna de Flores Llegará el 1 de Mayo y Será una Microluna: ¿Qué Es Este Fenómeno?

Este 1 de mayo llega la quinta luna llena del año y lleva por nombre Luna de Flores, en honor a la plena primavera. Pero hay que señalar que será una microluna. Te explicamos en qué consiste este fenómeno.

Aunque la Luna coincidirá con cielos claros, su tamaño será ligeramente inferior al de otros meses.

coincidirá con cielos claros, su tamaño será ligeramente inferior al de otros meses. Por si fuera poco, dentro del mes de mayo habrá dos lunas llenas; la siguiente será la Luna Azul.

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¿Cuándo será la Luna de Flores?

En mayo es el apogeo de la primavera. El frío del invierno ha quedado muy lejos y gran parte del hemisferio norte comienza a sentirse el calor que distinguirá esta etapa del año.

Durante este mes también ocurre la floración de múltiples especies silvestres de flores. De ahí que la luna llena de mayo del 2026 lleve por nombre Luna de Flores.

Esta luna llena podrá verse desde la tarde del 1 de mayo, sobre la constelación de Libra.

¿Qué es una microluna?

Este 1 de mayo ocurre una microluna. Este fenómeno se da cuando la luna llena coincide con el apogeo de nuestro satélite, es decir el punto más lejano de su órbita.

La distancia promedio de la Luna es de 385 mil kilómetros. En su punto más cercano, el perigeo, se ubica hasta a 356 mil kilómetros de distancia. Cuando esta luna llena coincide con el punto de menor distancia, le llamamos superluna.

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En cambio, durante su apogeo, nuestro satélite se ubica a 406 mil kilómetros. La diferencia es suficiente para que pueda notarse a simple vista la enorme distancia.

Esta Luna de Flores se verá un 4% más que pequeña que una luna llena común y será hasta un 9% menos brillante.

Y si te lo preguntas, sí: la misión Artemis II coincidió con el apogeo de la Luna y por eso fue posible romper el récord de distancia impuesto por la misión Apolo 13.

¿Cuándo será la segunda luna llena de mayo del 2026, la Luna Azul?

Pero nuestro satélite nos reserva otra sorpresa para este mes: durante mayo del 2026 habrá dos lunas llenas. El 31 de mayo ocurrirá la Luna Azul, como se suele llamar a la segunda luna llena de un mismo mes.

Esta luna llena adicional se debe a que nuestro satélite tiene una órbita alrededor de la Tierra ligeramente más corta que el mes. El ciclo lunar es de 29.5 días y, aproximadamente cada 3 años dos lunas llenas ocurren en el mismo mes.

Esta segunda luna llena de mayo, la Luna Azul, también será una microluna.

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