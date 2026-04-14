Cometa C/2025 R3 Estará Más Cerca de la Tierra: Este Día de Abril Tendrá Máxima Aproximación
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No te pierdas el próximo cometa que se verá en la Tierra, te contamos cuándo será su máxima aproximación
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El cometa C/2025 R3 (PANSTARRS) se acerca a la Tierra y abril será el mejor mes para observarlo, en N+ te decimos en qué día tendrá su máxima aproximación.
El cometa podría alcanzar un brillo cercano a la magnitud 3, lo que permitiría observarlo sin telescopio en zonas con cielos oscuros y despejados. Sin embargo, en áreas con contaminación lumínica, como grandes ciudades, será más fácil detectarlo con binoculares o telescopios pequeños.
En un escenario más favorable, incluso podría llegar a una magnitud de -0.5, aunque aún así no se vería como una estrella definida, sino como una mancha luminosa tenue y difusa.
Nota relacionada: Cometa 2025 R3 (PANSTARRS) se Acerca a la Tierra: ¿Cómo y Cuándo Verlo a Simple Vista en Abril?.
¿Cuándo se podrá ver el cometa C/2025 R3?
De acuerdo con la NASA, el mejor momento para intentar observar este cometa será el 17 de abril, fecha en la que podría alcanzar un brillo notable.
- No obstante, su máxima aproximación a la Tierra ocurrirá el 27 de abril, cuando pasará a una distancia aproximada de 71 millones de kilómetros.
El mejor momento para buscar el cometa será antes del amanecer, cuando el cielo aún está oscuro pero comienza a aclarar ligeramente.
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