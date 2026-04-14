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Cometa C/2025 R3 Estará Más Cerca de la Tierra: Este Día de Abril Tendrá Máxima Aproximación

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No te pierdas el próximo cometa que se verá en la Tierra, te contamos cuándo será su máxima aproximación

Vista nocturna del horizonte con un cometa surcando el cielo azul oscuro sobre un paisaje urbano. Anchorage, Alaska

Vista nocturna del horizonte con un cometa surcando el cielo azul en Anchorage, Alaska. Foto AFP

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El cometa C/2025 R3 (PANSTARRS) se acerca a la Tierra y abril será el mejor mes para observarlo, en N+ te decimos en qué día tendrá su máxima aproximación

El cometa podría alcanzar un brillo cercano a la magnitud 3, lo que permitiría observarlo sin telescopio en zonas con cielos oscuros y despejados. Sin embargo, en áreas con contaminación lumínica, como grandes ciudades, será más fácil detectarlo con binoculares o telescopios pequeños.

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En un escenario más favorable, incluso podría llegar a una magnitud de -0.5, aunque aún así no se vería como una estrella definida, sino como una mancha luminosa tenue y difusa.

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¿Cuándo se podrá ver el cometa C/2025 R3?

De acuerdo con la NASA, el mejor momento para intentar observar este cometa será el 17 de abril, fecha en la que podría alcanzar un brillo notable.

  • No obstante, su máxima aproximación a la Tierra ocurrirá el 27 de abril, cuando pasará a una distancia aproximada de 71 millones de kilómetros.

El mejor momento para buscar el cometa será antes del amanecer, cuando el cielo aún está oscuro pero comienza a aclarar ligeramente.

 

 

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