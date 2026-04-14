Si vas a utilizar el Metro CDMX debes considerar que algunas estaciones están cerradas, en N+ te contamos cómo está el servicio hoy, 14 de abril de 2026.

El pasado 13 de abril, hubo afectaciones en varias líneas, donde se reportaron aglomeraciones y dificultades para abordar las unidades, en N+ te compartimos lo que pasó: ¿Hay Paro de Trabajadores del Metro CDMX Hoy? Así Está el Servicio en Líneas y Estaciones.

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Así es el servicio del Metro este martes

A las 6:53 horas usuarios reportaron largas filas y esperas de hasta 15 minutos para ingresar a la Línea A.

En la Línea 3, reportaron que la espera para abordar es de 5 minutos o más.

A las 7:48 horas, el Metro señaló que hay circulación de trenes constante en las Líneas 1,2,7,8,9,12 y B. Además, señalaron que personal ayuda en las estaciones y terminales con el fin de mejorar el flujo.

¿Cuáles son las estaciones sin servicio?

De acuerdo con el Metro CDMX, la red se mantiene abierta y funcionando con normalidad en la mayoría de sus rutas. Sin embargo, hay dos estaciones que continúan sin servicio:

Auditorio, correspondiente a la Línea 7 del Metro CDMX.

San Antonio Abad, ubicada en la Línea 2 del Metro CDMX.

En ambos casos, no se permite el ascenso ni descenso de pasajeros.

En el caso de la Línea 2, el servicio opera de manera habitual en el tramo que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, con excepción de la estación San Antonio Abad, que permanece cerrada de forma temporal.

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