“No Ha Habido Respuesta Puntual” por Muertes de Migrantes Mexicanos en Manos de ICE: Sheinbaum

En su conferencia matutina de hoy, 14 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que "no ha habido una respuesta puntual" por las muertes de migrantes mexicanos en manos del ICE.

Sheinbaum detalló que su administración ha implementado diversas medidas, entre ellas el envío de comunicaciones formales a autoridades estadounidenses a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Además, instruyó a la red consular de México en Estados Unidos a reforzar la supervisión en centros de detención migratoria, con visitas diarias para verificar las condiciones de los connacionales detenidos y brindar asistencia directa.

En breve más información.

FBPT