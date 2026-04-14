¿Cómo Fue la Liberación del Alcalde de Taxco y su Padre? Señalan a 'La Familia Michoacana'

Durante la Mañanera del Pueblo de hoy, 14 de abril de 2026, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló cómo fue la liberación de Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco y su padre.

Informó que la localización se logró luego de un despliegue coordinado que incluyó personal en tierra y apoyo aéreo. En la acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, así como corporaciones de Guerrero y del Estado de México.

Video: Desaparecen Juan Andrés Vega Carranza, Alcalde de Taxco, y su Padre

"Como parte de estas acciones se desarrollaron labores de inteligencia y análisis técnico que permitieron identificar posibles rutas de desplazamiento hacia el Estado de México, donde finalmente fueron localizados y resguardados por la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Posteriormente fueron trasladados vía aérea a igual a Guerrero, donde se confirmó su estado de salud", precisó.

Noticia relacionada: Localizan Con Vida a Juan Andrés Vega, Alcalde de Taxco, Guerrero, y a su Padre.

Así privaron de la libertad al alcalde de Taxco

El alcalde fue privado de su libertad en el momento en el que intentó negociar la liberación de su padre, el doctor Juan Vega Arredondo, quien fue secuestrado por un grupo armado mientras circulaba en carretera.

El edil fue citado en el barrio de Casahuate de Taxco, considerada estratégica por su conexión con otras localidades de la región norte de Guerrero. Desde ese punto habría sido interceptado y trasladado a un destino desconocido .

. Tras los hechos, autoridades federales y estatales desplegaron un operativo con más de 500 elementos de seguridad, incluyendo Ejército, Guardia Nacional, policías estatales y personal ministerial. Las acciones se extendieron en Taxco y municipios cercanos.

García Harfuch precisó que hubo una denuncia verbal por parte de un funcionario del municipio de Taxco. También expresó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero está tomando las declaraciones correspondientes.

Historias recomendadas:

FBPT