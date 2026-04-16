Cometa 3I/ATLAS Arroja 2 Toneladas de Agua por Segundo Mientras Sale del Sistema Solar

El cometa 3I/ATLAS se encuentra en el camino que le llevará lejos del sistema solar. Sin embargo, su coma aún nos depara múltiples sorpresas. Ahora, un equipo de científicos italianos señaló que el visitante interestelar está arrojando 2 toneladas de agua por hora.

Esta cantidad de agua equivale a 70 albercas olímpicas al día.

El descubrimiento se hizo con observaciones de la sonda Juice, de la Agencia Espacial Europea (ESA).

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3I/ATLAS se despide lentamente del sistema solar

En 2023, la ESA lanzó la sonda Juice, siglas en inglés del programa de Exploración de Júpiter y sus Lunas Heladas. Esta nave no ha viajado en línea recta hacia Júpiter, sino que se ha alejado de la Tierra en una órbita elíptica que se abrirá lentamente hasta alcanzar al gigante gaseoso en 2031.

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Juice realizará observaciones detalladas de Júpiter, así como de sus tres principales lunas oceánicas (Ganímedes, Calisto y Europa). Además de recabar mayores datos sobre la composición del planeta mayor del sistema solar, la sonda podría descartar si hay indicios de vida microscópica en sus lunas.

No obstante, en el camino, Juice ya ha hecho varias observaciones valiosas del sistema solar y de sus visitantes. En noviembre del 2025, pudo seguir de cerca el paso del cometa 3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar descubierto en nuestro vecindario cósmico.

3I/ATLAS arroja 2 toneladas de agua por segundo

Para nadie es secreto que 3I/ATLAS se convirtió en el fenómeno astronómico más importante del 2025. El cometa interestelar cautivó a miles de aficionados a la astronomía, embelesados ya fuese por los datos que reflejaba sobre el universo como por las francas conspiraciones que giraban en torno a él.

Después de alcanzar su punto más cercano al Sol y de ser visible desde la Tierra con telescopios domésticos, el cometa ha emprendido el viaje de salida. Hacia el final de la primavera será casi imposible captarle desde nuestro planeta con instrumentos para aficionados.

Pasará junto a Júpiter y después abandonará el sistema solar para no volver nunca. No obstante, el cometa ha dejado una notable estela de restos en su camino. Nuestros instrumentos han revelado que 3I/ATLAS es desconcertantemente normal.

Su composición no es muy distinta a la de los cometas de nuestro vecindario, lo que subraya que el universo no tiene regiones privilegiadas y que el sistema solar no es tan distinto a los demás que hay en la galaxia. Si hace un siglo se ignoraba si había agua lejos de la Tierra, ahora sabemos que 3I/ATLAS contiene hielo y que este se sublima en su coma y su cola.

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Ahora, científicos del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia han calculado cuánta agua desprende el cometa mientras sale del sistema solar. Según los datos recopilados por Juice, 3I/ATLAS arroja 2 toneladas de agua por segundo.

Al respecto, el astrofísico Giuseppe Piccioni declaró en un comunicado que esta cantidad de agua equivale a 70 albercas olímpicas por día:

“A partir de los datos recopilados, estimamos una salida del núcleo del cometa de aproximadamente dos toneladas por segundo, equivalente a la cantidad de vapor de agua que se expulsa al espacio cada día, equivalente a unas 70 albercas olímpicas”.

Los investigadores señalaron que la emisión constante de agua comenzó después de que el cometa alcanzara el perihelio, según arrojaron los datos del espectrómetro infrarrojo de imágenes ubicado en la sonda Juice (llamada MAJIS, por sus siglas en inglés):

“Las repetidas detecciones de vapor de agua y dióxido de carbono por parte de MAJIS indican que hielos volátiles enterrados bajo la superficie fueron liberados activamente al espacio poco después del paso por el perihelio”.

Los instrumentos a bordo de la sonda Juice no son despreciables. Cabe recordar que, con el fin de probar su precisión, en 2024 los investigadores apuntaron el espectrómetro b hacia la Tierra. Para fortuna nuestra, el instrumento arrojó que nuestro planeta es habitable.

Los datos que arroja sobre 3I/ATLAS son confiables y habrá que estar a la expectativa sobre lo que revelarán de la luna Europa en la próxima década.

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