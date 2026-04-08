¿El Cometa 3I/ATLAS Tiene Combustible Nuclear? Esta Es la Explicación

Todo parece indicar que la curiosidad en torno al cometa 3I/ATLAS sigue más vigente que nunca. Desde su aparición en el Sistema Solar ha llamado la atención de científicos y amantes de la astronomía, quienes le han dado seguimiento en su trayectoria y datos curiosos. De hecho una de las dudas que ha resurgido está relacionada con su composición, por lo que mucha gente ya se pregunta si el cometa 3I/ATLAS tiene combustible nuclear, y en N+ te aclaramos de dónde viene esta aseveración y qué significa.

Un artículo publicado en marzo por la NASA aseguraba que el 3I/ATLAS pronto abandonaría el Sistema Solar para no volver jamás, y sin embargo las observaciones sobre éste perdurarán en los archivos públicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.

De hecho, en una nota previa te dimos a conocer que los científicos detectaron un cambio químico en la coma del 3I/ATLAS, por lo que te explicamos que la nube de gas que acompaña al núcleo del cometa dejó de emitir grandes cantidades de gases con moléculas carbonosas.

Y es que, como habrás de recordar, este cometa es un "visitante del espacio exterior", es decir que se originó fuera de nuestro sistema solar y fue clasificado como Interestelar debido a la forma hiperbólica, es decir que no sigue una órbita cerrada alrededor del Sol.

Video: Publican Imágenes Inéditas del Cometa 3I/ATLAS, el Objeto Interestelar Que No Volverá a Ser Visto

Entonces, ¿el cometa 3I/ATLAS tiene combustible nuclear?

La respuesta más simple es: no, el cometa no contiene combustible nuclear, sin embargo los astrónomos han hecho una serie de hallazgos respecto a su composición, en los que se observan compuestos que contienen núcleos atómicos energéticamente activos.

Tal como te dimos a conocer en una nota previa, durante los estudios de su trayectoria de salida del Sistema Solar, los astrónomos detectaron metanol en la coma de este objeto interestelar. Así da cuenta un estudio publicado en el repositorio de ArXiv.

Mientras que en otra nota también te contamos sobre la reacción química hallada en este cuerpo interestelar que está vinculada con el agua y el dióxido de carbono. De hecho, cuanto más se acercaba al sol, comenzó a arrojar un "chorro" de gas y agua.

Si bien la NASA advirtió que el cometa no representa ninguna amenaza para la Tierra y su trayectoria se mantendría lejos del planeta, por lo que te explicamos qué hubiera pasado si el material del cometa Interestelar 3I/ATLAS hubiese llegado a la Tierra.

Hay que recordar que el punto más cercano que estuvo de la Tierra fue aproximadamente 1,8 unidades astronómicas, es decir unos 170 millones de millas o 270 millones de kilómetros.

¿Qué significan los hallazgos sobre la composición del cometa 3I/ATLAS?

Por su tamaño y propiedades, científicos alrededor del mundo le dieron seguimiento a su trayectoria. Dado que los hallazgos que se hicieron sobre él permitirían conocer características de otros sistemas estelares y comprender cómo se forman los cometas afuera del sistema solar.

La NASA se refirió al 3I/ATLAS como una especie de cápsula del tiempo que contenía información sobre otras regiones del universo. Por lo que el hallazgo de metanol en su composición supuso que proviene de un sistema solar semejante a los que se observan desde los telescopios.

La Agencia descubrió que los investigadores descubrieron que las tasas relativas de producción de agua, dióxido de carbono y monóxido de carbono en el cometa 3I/ATLAS difieren de los cometas típicos.

Dichas conclusiones fueron producto de una combinación de datos espectrales del orbitador de Marte MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) de la NASA que realizó observaciones infrarrojas, del telescopio espacial James Webb de la NASA y la misión SPHEREx.

La NASA aseguró que a corto plazo los científicos e investigadores podrán utilizar los datos del cometa para obtener aún más información sobre su estructura y composición. Así, a medida que se conozcan mejor los objetos interestelares, los científicos podrán compararlos y contrastarlos entre sí para comprenderlos como un grupo.

Video: Cometa 3I/ATLAS en el Sistema Solar: ¿Por Qué la NASA Dejó de Informar sobre su Paso?

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