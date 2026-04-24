‘No Quiero Ver un Día la Luna y Saber que China Nos Ganó’: Pelean por Presupuesto de la NASA

El gobierno de Donald Trump busca un recorte del 23% el presupuesto general de la NASA. La reducción ha sido propuesta a pesar de que la agencia, como reza el dicho, “le bajó la Luna y las estrellas” a Estados Unidos con la misión Artemis II.

En el caso de la investigación científica hecha por la agencia, el recorte rozaría el 50%.

rozaría el 50%. Congresistas de ambos partidos han rechazado esta propuesta .

. Funcionarios y políticos de ambos partidos han reiterado que está en juego la actual carrera espacial contra China.

Noticia relacionada: NASA Lanzará en Septiembre el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, 100 Veces Mayor al Hubble

Trump busca recortar el presupuesto de la NASA a pesar de logros recientes

El último lustro ha sido una compleja racha de retos y éxitos para la NASA. Por un lado, el programa Artemis enfrentó varias complicaciones y retrasos, antes de sobreponerse y enviar a cuatro astronautas alrededor de la Luna.

Por el otro lado, puso en órbita el telescopio espacial James Webb y lanzará en septiembre el Nancy Grace Roman, cien veces más potente que el Hubble. Además, tras el triunfo de la misión Artemis II, la NASA contempla una construir una base lunar. A esto se deben añadir los múltiples programas de investigación científica que sostiene la agencia estadounidense, así como la exploración en Marte.

Video: Historia de Christina Koch, la Astronauta de la NASA que Hizo Historia en la Misión Artemis II

No obstante, ninguno de estos logros parece garantizar la operación y expansión de la agencia espacial. El gobierno de Donald Trump ha solicitado un recorte del 23% en el presupuesto de la NASA, según se indica en la Solicitud de Presupuesto para el Año Fiscal 2027 (FY27 PBR, por sus siglas en inglés).

En el caso específico de la investigación científica, se eliminaría casi el 50% del presupuesto. Para la asignación del presupuesto correspondiente a 2026, la NASA contó con el apoyo de ambos partidos.

Por ello, analistas anticipan que esta oposición a los recortes propuestos por Donald Trump continúe de cara al 2027. Uno de los principales defensores del presupuesto de la agencia espacial ha sido el republicano Ted Cruz, quien preside el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado.

Políticos de ambos partidos prometen defender de Trump el presupuesto de la NASA

Tras el regreso seguro de los cuatro astronautas a bordo de la cápsula Orión, el senador texano Ted Cruz declaró a medios que perder la nueva carrera espacial contra China sería un golpe mayor que el lanzamiento del satélite Sputnik en 1957:

“Se lo he dicho al presidente Trump. No quiero despertarme un día, mirar la Luna y darme cuenta de que los chinos nos han ganado, que hemos perdido contra los comunistas chinos. Creo que el golpe que eso supondría para Estados Unidos haría que el lanzamiento del Sputnik pareciera insignificante”.

Video: Artemis II: N+ Visita en Exclusiva el Centro de Control de la NASA

Ted Cruz también añadió:

“Existe un consenso bipartidista abrumador en el Congreso: vamos a proporcionar lo necesario para mantener el liderazgo estadounidense en la Luna, en Marte y en el espacio en todos los ámbitos”.

La palabra liderazgo es crucial en este discurso. En diciembre del 2025, Jared Isaacman, administrador de la NASA, declaró ante el Comité de Comercio del Senado que Estados Unidos podría perder posición líder en la exploración espacial si flaquea ante los esfuerzos de China por llegar a la Luna:

“Estamos en una gran competencia con un rival que tiene la voluntad y los medios para desafiar el excepcionalismo estadounidense en múltiples ámbitos, incluyendo el espacio”.

Video: NASA Promete Viajes Anuales a la Luna; Astronautas de Artemis II Son Ovacionados por Colegas Luego de Su Travesía

De ahí el ambicioso plan que incluye misiones anuales a la Luna, que incluyen un alunizaje en 2028 y la posible construcción de una base en el satélite para el 2032. Para los congresistas y los funcionarios de la NASA resulta evidente que se viaja a la Luna para ganar en la Tierra.

El pasado 22 de abril miembros de ambos partidos acordaron proteger el presupuesto de la agencia espacial, pero no descartan que los retos sigan llegando desde la Casa Blanca.

Historias recomendadas: