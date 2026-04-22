La NASA Lanza Herramienta para Deletrear tu Nombre con Imágenes Satelitales: Así Puedes Hacerlo

Para celebrar el Día de la Tierra, la NASA ha lanzado una herramienta que permite deletrear nuestros nombres usando imágenes satelitales. Cada letra es una fotografía del programa satelital Landsat.

Todas las imágenes empleadas por la herramienta Your Name In Landsat han sido tomadas por satélites durante más de 50 años.

han sido tomadas por durante más de 50 años. El programa Landsat provee fotografías satelitales del planeta desde 1972.

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Escribe tu nombre con imágenes de satélite tomadas por la NASA

Este 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, con el fin de concientizar sobre el medio ambiente y el cuidado del planeta. Para conmemorar esta fecha, la NASA han lanzado un sitio especial llamado Your Name In Landsat (“Tu nombre en Landsat”, en español), donde se puede escribir usando imágenes satelitales como caracteres.

El anuncio de esta plataforma fue hecho por la NASA a través de X, con el siguiente mensaje:

“El planeta puede deletrear tu nombre – literalmente. Este Día de la Tierra, ve tu nombre escrito en paisajes capturados por Landsat”.

El nombre de México escrito con paisajes satelitales. Foto: ​​​​​​ NASA | Your Name In Landsat |

Desde 1972, el programa Landsat surte a científicos y autoridades alrededor del mundo con imágenes satelitales. En sus más de 50 años, este programa ha acumulado un vasto archivo que incluye todo tipo de paisajes.

Gracias al fenómeno conocido como pareidolia, los humanos podemos ver patrones y figuras en los sitios menos esperados. Esta función de nuestro cerebro, creada para detectar posibles enemigos, es lo que nos permite identificar rostros en las facias de los coches o bigotes en las manecillas del reloj.

Así se ve tu nombre escrito con paisajes e imágenes satelitales

La NASA lleva al extremo esta habilidad del cerebro humano al emplear imágenes que dibujan letras con el paisaje. En la aplicación Your Name In Landsat hay letras I formadas con ríos de lava en Islandia, letras E hechas con glaciares del Tibet y lagos rodeados de arena roja que dibujan la letra F.

El nombre Sofía, escrito con letras de imágenes satelitales. Foto: NASA | Your Name In Landsat

Por ejemplo, si ingresamos el nombre Sofía, uno de los más populares de los últimos años en México, veremos que la NASA emplea como tipografía imágenes de ríos, cultivos y desiertos.

Y para mostrar las capacidades del amplio archivo de Landsat, la NASA escribió su propio nombre. Entre las mayores ventajas de la plataforma que celebra el Día de la Tierra está que muestra la ubicación exacta de cada una de las imágenes, con coordinadas precisas.

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Entre las pequeñas desventajas está que no admite acentos ni la letra Ñ; cabe señalar que no permite tampoco escribir groserías en inglés. La plataforma permite descargar tu nombre, así como compartirla por medio de un enlace.

Para dibujar tu nombre con un alfabeto hecho con paisajes, solo debes ingresar al siguiente enlace.

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