¿Por Qué Falló el Baño de la Misión Artemis II? Astronautas Explican Qué Pasó

Los astronautas de la misión Artemis II han ofrecido una conferencia de prensa para dar más detalles sobre el viaje que dio la vuelta a la Luna. Además de dar su testimonio sobre la experiencia de ver la Tierra flotando en el espacio, la tripulación a bordo de Orión también abordó la descompostura del baño espacial.

La NASA llegó a pedir a los astronautas que no usaran el baño de 23 millones de dólares y en cambio emplearan prendas de emergencia semejantes a pañales para adultos.

llegó a pedir a los que no usaran el baño de 23 millones de dólares y en cambio emplearan prendas de emergencia semejantes a pañales para adultos. Jared Isaacman, administrador de la agencia espacial, admitió en más de una ocasión que el baño no estuvo a la altura de las circunstancias del viaje espacial.

Noticia relacionada: Astronautas de Artemis II Dicen que Aún Sienten que Flotan al Despertar tras Regresar de la Luna

Astronautas explican por qué se descompuso el baño en la misión Artemis II

Desde la primera noche de la misión Artemis II, la tripulación reportó un problema con el inodoro a bordo de Orión. Cabe recordar que un retrete espacial no funciona como los de la Tierra. Ante la ausencia de gravedad, el inodoro debe succionar los residuos.

Al respecto, Reid Wiseman, comandante de la misión, señaló que el problema no estuvo en el funcionamiento del inodoro, que costó a la NASA 23 millones de dólares. Según explicó el astronauta, el problema residió en la tubería:

“Quiero decir con un 100% de certeza que era un gran inodoro. El retrete era genial. Pero tuvimos un problema, sin duda era un problema con la línea de ventilación de la tubería”.

El astronauta mencionó que el retrete funcionaba a la perfección, pero los residuos tapaban la tubería:

“Cuando vas al baño, haces lo que tienes que hacer y le jalas, pues el retrete funcionaba bien, pero el líquido en el fondo del inodoro tapaba la tubería”.

Video: NASA Promete Viajes Anuales a la Luna; Astronautas de Artemis II Son Ovacionados por Colegas Luego de Su Travesía

Wiseman también dijo en tono de broma que los primeros días miraban cómo la nave expulsaba los residuos del baño hacia el espacio exterior. Cabe señalar que, afuera de la nave, en el vacío del espacio, la temperatura es de -270 grados centígrados, por lo que estos residuos se congelan al instante:

“El tanque podía guardar (estoy adivinando) tal vez diez idas al baño y debía ser tirado. Durante los dos primeros días de la misión era divertido ver aquello ser tirado. Era una cosa interesante de ver por la ventana: mil millones de partículas de hielo lanzadas al espacio profundo. Pero esa tubería principal quedó tapada”.

Pese a desperfecto del baño, astronautas elogian construcción de la nave Orión

El astronauta aprovechó para elogiar el trabajo de los ingenieros que diseñaron y construyeron la nave Orión:

“La cosa que de verdad me impresionó fue cuán bien la nave espacial aguanta y cuán bien la máquina sostiene a cuatro humanos a bordo”.

Además, mencionó que el personal del Centro Espacial Johnson, en Houston, siempre estuvo al pendiente para arreglar cualquier desperfecto:

“Tuvimos un poco de frío los primeros dos días y calentaron la nave. Arreglaban todo lo que pedíamos”.

En medio de la misión hacia la Luna, la NASA llegó a pedir a los astronautas que no emplearan el baño de la nave Orión. En su lugar, la tripulación tuvo que recurrir a prendas semejantes a pañales para adultos.

El propio administrador de la NASA, Jared Isaacman, admitió que el baño de la nave Orión debía atenderse para las futuras misiones a la Luna.

Historias recomendadas: