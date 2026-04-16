Astronautas de Artemis II Dicen que Aún Sienten que Flotan al Despertar tras Regresar de la Luna

Los astronautas que dieron la vuelta a la Luna en la misión Artemis II han ofrecido una conferencia de prensa en el Centro Espacial Johnson, en Houston, Texas. La tripulación que viajó a bordo de Orión han ofrecido varios detalles sobre el viaje que los llevó más lejos de lo que haya ido ningún otro ser humano.

Jeremy Hansen mencionó que observar la Tierra desde el espacio le hizo sentir “de una pequeñez infinitesimal”.

mencionó que observar la desde el espacio le hizo sentir “de una pequeñez infinitesimal”. Christina Koch admitió que no imaginaba el impacto que tendría la misión Artemis II en el público.

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“Estamos vinculados para siempre”: comandante Reid Wiseman a sus compañeros

Reid Wiseman, comandante de la misión, comenzó la conferencia de prensa con un agradecimiento para sus compañeros de la misión Artemis II:

“Antes que nada, Victor, Christina, Jeremy, gracias. Esta fue una increíble aventura y solo fue posible por este equipo y por el apoyo que nos dimos en todo el proceso. Lo he dicho varias veces, estamos unidos para siempre”.

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El reportero de ABC mencionó que diez millones de personas vieron el regreso de la cápsula Orión a través de su cadena. El corresponsal añadió que entre los televidentes hipnotizados por la misión espacial estaba su propia hija:

“Entre los televidentes estaba mi hija que cumplió cuatro años durante la misión. Ella estaba hipnotizada. No hablaba de sus regalos. Estaba infatuada”.

Al respecto, Victor Glover, piloto de la misión, mencionó que este viernes se cumplirá una semana del amerizaje. Durante este tiempo, el astronauta ha hecho lo posible por “vivir en un agujero” y estar desconectado de las redes sociales. No obstante, ha sabido del impacto de Artemis II en el público gracias a su familia:

“Pero mis hijos han sido muy claros al respecto, mis vecinos han sido claros al respecto. Es difícil vivir en una burbuja hoy en día, lo intento con todas mis fuerzas. De lo que me doy cuenta es que solo hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer y ahora debemos poner el pecho y enfrentar la realidad”.

En el espacio sientes “una pequeñez infinitesimal”: Jeremy Hansen

Por su parte, Christina Koch dijo que no es asidua a la atención y que ni siquiera disfruta que le canten “Happy Birthday”. Según declaró, no imaginaba el enorme impacto que tendría la misión entre el público.

“Mi esposo me dijo que antes de que volviera habló con mis hermanos y hermanas y todos dijeron ‘¿Quién le va a decir?’ Porque no lo sabíamos”.

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Durante su intervención, el canadiense Jeremy Hansen mencionó que el viaje alrededor de la Luna representó una experiencia inigualable a la hora de admirar el lugar de la Tierra en el espacio:

“Miras la Luna y la Tierra con una nueva perspectiva, con una profundidad tridimensional”.

Y añadió:

“Christina lo ha mencionado varias veces: todos quedamos impresionados por estas cosas que nos hacían sentir pequeños. El sentimiento que me quedo es de fragilidad y pequeñez, una pequeñez infinitesimal, pero aún así es un sentimiento muy poderoso como ser humano”.

¿Cómo duermen los astronautas cuando vuelven a la Tierra?

Cuando se les preguntó cómo dormían tras haber vuelto del espacio, Christina Koch mencionó que ni siquiera los cambios de husos horarios han afectado su sueño:

“Hemos dormido bien desde que llegamos, estábamos cansados, así que creo que nuestros cuerpos están listos para aceptar cualquier huso horario en el que nos encontremos”.

La astronauta mencionó que ha experimentado una sensación extraña que no sintió después de su primera misión espacial, que realizó en la Estación Espacial Internacional (EEI). Pese a que en aquella ocasión estuvo en el espacio 328 días, entre 2019 y 2020, la ingeniera de 47 años dijo que tras volver de la Luna siente que “flota al despertar”:

“Cada vez que despertaba en los primeros días después de volver, pensaba que estaba flotando. De verdad creía que estaba flotando. Y me tenía que convencer de que no lo estaba haciendo”.

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