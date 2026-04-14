Nuevo Video de Artemis II: Momento de Rescate de Astronautas de la NASA tras Viaje a la Luna

El astronauta Reid Wiseman, comandante de la misión Artemis II de la NASA, publicó un video en el que se observa el momento exacto en que la tripulación de la cápsula Orión fue rescatada, a su llegada a la Tierra, luego de su exitoso viaje alrededor de la Luna.

Datos de la misión Artemis II: La NASA lanzó con éxito la nave que llevó a los astronautas Reid Wiseman, Víctor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen por un histórico viaje alrededor de la Luna, luego de 50 años de las misiones Apolo.

La NASA lanzó con éxito la nave que llevó a los astronautas Reid Wiseman, Víctor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen por un histórico viaje alrededor de la Luna, luego de 50 años de las misiones Apolo. La misión Artemis II viajó por el lado oscuro de la Luna, el lugar más lejano al que ha llegado la humanidad en la historia.

El viaje de la cápsula Orión duró 10 días y el viernes, 10 de abril de 2026, amerizó en aguas del Pacífico, cerca de San Diego, en California, Estados Unidos.

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Video del momento del rescate de los astronautas

El video, publicado el 13 de abril de 2026 en redes sociales, estuvo acompañado por un mensaje en el que Reid Wiseman describió la sensación de llegar a la Tierra a bordo de la cápsula Integrity, después del viaje por el espacio de casi 700,000 millas, es decir, más de 112,000 kilómetros.

“Siempre agradecido por su servicio a nuestra tripulación y a la nación”, señaló Reid Wiseman.

En el video se observa el momento en que los rescatistas abrieron la cápsula, entre gritos y aplausos.

Posteriormente, elementos de rescate ingresaron a la cápsula y dieron la bienvenida a casa a Reid Wiseman, Víctor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

Jesse, Steve, Laddy, and Vlad….such an incredible feeling to welcome you aboard Integrity after a nearly 700,000 mile journey. Forever thankful for your service to our crew and the nation. pic.twitter.com/lJzNPkBIpq — Reid Wiseman (@astro_reid) April 14, 2026

Así trasmitió N+ la llegada en vivo de Artemis II

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Con información de N+.

RMT