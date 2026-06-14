Alemania Golea 7-1 a Curazao y Musiala Rompe un Récord de 60 Años en el Mundial 2026

Alemania aplastó 7-1 a Curazao este domingo en el Estadio Houston en el debut de ambas selecciones en el Grupo E del Mundial 2026.

La Mannschaft dominó de principio a fin, pero antes de marcharse con la goleada, Curazao tuvo su propio momento de historia: el gol de Livano Comenencia al minuto 21 fue el primero que la isla caribeña anota en una Copa del Mundo.

Seis minutos bastaron para que Alemania avisara

Felix Nmecha no necesitó más que una jugada de pared dentro del área para abrir el marcador al minuto 6. El mediocampista conectó de primera y cruzó el balón ante un Eloy Room sin posibilidad de reacción. Era la primera señal de lo que sería una tarde larga para Curazao.

Pero la selección caribeña no se rindió. Al 21, Comenencia, de 22 años y formado en las canteras del PSV y la Juventus, recibió un pase largo en profundidad, dejó pasar el balón con una diagonal que descolocó a la defensa alemana y definió con la pierna derecha. El desvío inesperado engañó a Manuel Neuer y el Estadio Houston estalló: era el primer gol de Curazao en la historia de los Mundiales. Durante 17 minutos, la Mannschaft tuvo que perseguir el marcador.

Las pelotas paradas le devolvieron el control a Nagelsmann

La respuesta alemana llegó desde un córner. Nico Schlotterbeck, el central del Borussia Dortmund, ganó el cuarto tiro de esquina consecutivo con un cabezazo que no dio opción al portero. El 2-1 al 38 no fue casualidad: Alemania había insistido durante varios minutos en la pelota parada hasta que Schlotterbeck se anticipó a toda la defensa de Curazao y la mandó al fondo.

El primer tiempo cerró con otro tanto a balón parado. En tiempo de compensación, el árbitro señaló penal para Alemania y Kai Havertz ejecutó con la calma de quien lleva años haciéndolo en la Premier League: esperó a Room, lo leyó y la colocó al otro lado. El 3-1 con el que se fueron al descanso ya dejaba el partido prácticamente sentenciado.

El gol de Musiala que quedará en los libros del Mundial

Si el primer tiempo tuvo suspenso, el segundo fue una exhibición. Jamal Musiala tardó exactamente dos minutos en sentenciar el partido: recibió un pase largo en diagonal, dejó correr el balón y lo cruzó con la derecha a primer toque pegado al palo. Gol al 47, y con él, un récord: el tanto más rápido en una segunda mitad de Copa del Mundo desde que existen registros en 1966.

A partir de ese momento, Alemania jugó con la comodidad de quien sabe que ya ganó. Nathaniel Brown, el lateral izquierdo que durante el partido se internó constantemente al área como un extremo más, apareció al 68 para el 5-1 tras una combinación en la que Havertz sirvió de pivote y lo habilitó solo frente al arco. El VAR revisó fuera de juego pero lo confirmó válido por milímetros.

La manita y el doblete de Havertz cerraron la tarde

Deniz Undav entró desde el banquillo y en minutos tuvo gol y participación en el juego. Su tanto al 78 fue el sexto de Alemania, algo forzado pero con suficiente dirección para que cruzara la línea. La tarde la cerró Havertz al 88 con su segundo gol, esta vez sin necesidad de penal: leyó la salida de Room y lo picó por encima con una precisión que resumió lo que fue Alemania en todo el partido.

Curazao ya ganó algo antes de llegar al aeropuerto

El 7-1 no debe opacar lo que hizo Curazao. La isla que debutó en su primera Copa del Mundo salió a competir, igualó el partido en el primer tiempo y protagonizó la historia paralela más bonita del encuentro. El gol de Comenencia fue uno, pero la historia de Deveron Fonville fue otra: el lateral izquierdo que hace ocho meses jugaba en fútbol amateur cerró una jugada de Leroy Sané con una barrida providencial que le valió más aplausos que varios goles.

Con este resultado, Alemania suma tres puntos y seis de diferencia de goles para arrancar el Grupo E, y rompe una racha de dos derrotas consecutivas en partidos inaugurales de Mundial —ante México en Rusia 2018 y ante Japón en Qatar 2022—. Es también la quinta vez en su historia que la Mannschaft anota cuatro goles o más en su debut en una Copa del Mundo, una cifra que solo ellos tienen.

CT