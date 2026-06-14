Alemania Golea 7-1 a Curazao y Musiala Rompe un Récord de 60 Años en el Mundial 2026

Alemania goleó 7-1 a Curazao en Houston en su debut en el Mundial 2026. Musiala marcó el gol más rápido en una segunda mitad mundialista desde 1966.

Alemania Golea 7-1 a Curazao y Musiala Rompe un Récord de 60 Años en el Mundial 2026Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Alemania vs. Curazao - Estadio de Houston, Houston, Texas, EE. UU. - 14 de junio de 2026. Foto: Reuters

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Alemania inicia el Mundial 2026 con una goleada 7-1 sobre Curazao. Musiala marca un gol de récord en el segundo tiempo. ¿Cómo se vivió este debut en Houston? Entérate aquí.

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