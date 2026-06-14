Resultados Gran Premio de Barcelona 2026: ¿Cómo le fue a Checo Pérez en la Carrera de F1 Hoy?

El piloto tapatío partió desde el lugar 19 y su coequipero Valtteri Bottas salió en vigésima posición, ambos en la penúltima fila de la parrilla

Checo PérezEl mexicano tuvo la oportunidad de sumar su primer punto con Cadillac en Mónaco, pero fue penalizado y retrasado fuera del top ten. Foto: Reuters.

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Desde la penúltima fila, Checo Pérez enfrentó el GP de Barcelona. ¿Cómo impactó su estrategia en su resultado final? Descubre los detalles de su carrera en Montmeló.

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