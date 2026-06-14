Resultados Gran Premio de Barcelona 2026: ¿Cómo le fue a Checo Pérez en la Carrera de F1 Hoy?

El mexicano Sergio Pérez corrió este este domingo 14 de junio en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, donde nuevamente buscó conseguir un buen resultado partiendo desde la penúltima fila.

Ayer, el tapatío había destacado que el circuito de Montmeló le permitió a su escudería de Cadillac optimizar su "potencial y" para acabar "más cerca de lo esperado".

Sin embargo, no fue suficiente para quedar en una buena posición de arranque en el país ibérico, pues partió desde el lugar 19 y su coequipero Valtteri Bottas salió en vigésima posición.

"Nos centramos en la carrera desde el arranque del fin de semana, así que sabíamos que tendríamos que comprometer algunos aspectos en la calificación", manifestó Checo.

"Aún así, creo que optimizamos nuestro potencial; y acabamos más cerca de lo que esperábamos, lo que es alentador", manifestó el piloto mexicano, que cuenta seis victorias y 39 podios en la F1.

¿Quién ganó el GP de Barcelona-Cataluña 2026?

El británico Lewis Hamilton (Ferrari) dio la sorpresa este domingo al conseguir su primera victoria con la Scuderia en la carrera principal de un Gran Premio, en la cita de Cataluña, en el circuito de Montmeló, donde abandonó el líder Kimi Antonelli (Mercedes).

En una dura batalla disputada con un calor sofocante, el veterano piloto siete veces campeón del mundo, que había comenzado segundo en la parilla, lideró un podio 100% británico, con George Russell (Mercedes) segundo y el campeón mundial Lando Norris (McLaren) tercero.

El joven italiano Kimi Antonelli, ganador de los cinco Grandes Premios anteriores, fue la decepción del día con su abandono a cinco vueltas para el final.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en la carrera de F1 hoy?

Sergio Pérez terminó en la posición 14 del Gran Premio de Barcelona-Cataluña, luego de una carrera que no destacó por su espectacularidad.

El piloto de Cadillac estuvo lejos de la posibilidad de alcanzar la zona de puntos para el equipo estadounidense, luego de salir de la posición 19.

Con información de AFP.

ASJ