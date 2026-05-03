¿Cuándo se Juegan los Partidos de Vuelta de los Cuartos de Final en la Liga MX?

La Liguilla del futbol mexicano está en marcha. Este fin de semana se jugaron los partidos de ida de los cuartos de final del torneo Clausura 2026 y ahora los equipos se preparan para afrontar los partidos de vuelta que definirán quiénes avanzan a las semifinales del certamen.

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A diferencia de lo que sucede normalmente en los torneos de la Liga MX, este torneo la Liguilla no se jugará cada tres días, sino cada fin de semana al estilo de la fase regular Aquí te dejamos el calendario y los horarios para que no te pierdas los partidos de vuelta de los cuartos de final.

Calendario para los partidos de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX

Aquí te dejamos las fechas y los horarios para los partidos de vuelta de los cuartos de final del torneo clausura 2026:

• Chivas vs Tigres sábado 9 de mayo 7:07 PM

• Cruz Azul vs Atlas sábado 9 de mayo 9:15 PM

• Pachuca vs Toluca domingo 10 de mayo 5:00 PM

• Pumas vs América domingo 10 de mayo 7:15 PM

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DB